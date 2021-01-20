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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:46
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
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Lady_N
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:51
Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
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_hunter
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:55
_hunter написав: Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали?
Несите Ваши денежки
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