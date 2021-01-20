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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2655265626572658

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
38
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:46

Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:51

  Lady_N написав:Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.

Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:55

  _hunter написав:
  Lady_N написав:Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.

Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур :)

Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали? :)

Несите Ваши денежки :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:06

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Lady_N написав:Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.

Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур :)

Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали? :)

Несите Ваши денежки :)

Крадуцкаму....
+ Армовірчику ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:25

  change_pm написав:+ Армовірчику ))))


У него будет российская вакцина по реверсу из Венгрии - схема поставок обкатанная, да и саму отраву как раз проаппрувили
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:29

  _hunter написав:
  Lady_N написав:Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.

Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур :)

Бармен, вакцины всем, я плачу (с) Всемирный банк
viewtopic.php?p=5151563#p5151563
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:30

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Lady_N написав:Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.

Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур :)

Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали? :)

Несите Ваши денежки :)

Пошел за большими деньгами в ойти. А надо было в фармацевты идти - вот где жнива. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 2655265626572658
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