|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:46
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:51
Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3584
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:55
_hunter написав: Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали?
Несите Ваши денежки
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13910
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7600 раз.
- Подякували: 3662 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:06
Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали? Несите Ваши денежки
:)
Крадуцкаму....
+ Армовірчику ))))
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2906
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:25
change_pm написав:
+ Армовірчику ))))
У него будет российская вакцина по реверсу из Венгрии - схема поставок обкатанная, да и саму отраву как раз проаппрувили
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 9122
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1777 раз.
- Подякували: 3974 раз.
-
- Профіль
-
14
6
3
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:29
_hunter написав: Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
Бармен, вакцины всем, я плачу (с) Всемирный банкviewtopic.php?p=5151563#p5151563
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:30
Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Lady_N написав:
Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.
Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур
Без олха - и жизнь плоха.
Зря чтоли панику раскручивали?
Несите Ваши денежки
Пошел за большими деньгами в ойти. А надо было в фармацевты идти - вот где жнива.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2819
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra
, Василь-Рівне
і 11 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7360
|1723683
|
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
|