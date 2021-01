Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2655265626572658 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 117 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 38 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 117 Додано: Чет 21 січ, 2021 17:46 Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю. Lady_N

Lady_N написав: Инсайд от хозяина сети клиник в Киеве - через 2-3 недели они получат вакцины Пфайзер и/или Модерна и начнут делать прививки. Подробностей пока не знаю.

Самое главное: цена вопроса? -- по 1-3 штуки -- как-то черезчур

_hunter

Без олха - и жизнь плоха.

Зря чтоли панику раскручивали?



Без олха - и жизнь плоха.

Зря чтоли панику раскручивали?

Несите Ваши денежки

Вкладчик1234

Без олха - и жизнь плоха.

Зря чтоли панику раскручивали?



Несите Ваши денежки :) Без олха - и жизнь плоха.Зря чтоли панику раскручивали?:)

Крадуцкаму....

+ Армовірчику )))) Крадуцкаму....+ Армовірчику )))) change_pm Повідомлень: 2908 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 19:25 change_pm написав: + Армовірчику )))) + Армовірчику ))))



У него будет российская вакцина по реверсу из Венгрии - схема поставок обкатанная, да и саму отраву как раз проаппрувили

zРадио

Бармен, вакцины всем, я плачу (с) Всемирный банк

Бармен, вакцины всем, я плачу (с) Всемирный банк

vitaliy_berdinskikh

Без олха - и жизнь плоха.

Зря чтоли панику раскручивали?



Несите Ваши денежки Без олха - и жизнь плоха.Зря чтоли панику раскручивали?Несите Ваши денежки

Пошел за большими деньгами в ойти. А надо было в фармацевты идти - вот где жнива. Пошел за большими деньгами в ойти. А надо было в фармацевты идти - вот где жнива.

