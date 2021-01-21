lapay написав:Це вказує на те, що лікарі і пацієнти пов'язують щеплення і смерть пацієнта, тільки якщо між ними був невеликий проміжок часу. Так само і усладнення, що цілком природньо.
Прекрасно. Особливості психології, нехай. На 8829 смертей після вакцин з VAERS припадає 1000 компенсацій за смерть. Нагадаю, 1000 лише ті кому вдалося пройти жорнова американської судової сисеми, очевидно що насправді їх значно більше. Тобто суд змушений був визнати що принайміні 1 на 9 випадків смерті відбувся через щеплення. При цьому з 181 смерті після щеплення ковідними вакцинами в США офіційно не визнано жодну! Воістину животворящі ковідні вакцини!
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andriykulyk76 написав:Безумовно. Лікар лише констатує - я вколов пацієнту вакцину і він помер. Якщо ви подивитесь на розподіл смертельних випадків після щеплення вакцинами від Covid-19 то побачите, що переважна більшість припадає на перші кілька днів після отримання вакцини, потім - кількість смертей різко падає. Це вказує на те, що щеплення і було основною причиною для переважної більшості смертей, інакше розподіл був би рівномірним по днях.
Це вказує на те, що лікарі і пацієнти пов'язують щеплення і смерть пацієнта, тільки якщо між ними був невеликий проміжок часу. Так само і усладнення, що цілком природньо. Остаточне слово за патолагоанатомом чи лікарською комісією, і вони відсіююють переважну більшість підозрілих віпадків.
Патологоанатом называет только причину смерти - оторвался тромб, остановка сердца и тд. А вот что могло вызвать остановку сердца или отказ почек он назвать не может. Поэтому написать в заключении о смерти - умер от вакцинации никто не сможет.
Ukrainian написав:Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч
влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда вакцина від якого саме ?
вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов это мое личное НЕ экспертное мнение тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно. Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна
P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) . Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального
Ви чо "не вакцинироваться от бешенства"? Из тех болезней, от которых есть прививки, именно бешенство самое опасное - потому что если уж заболел бешенством, тогда смерть 100%.
Никаких ограничений по алкоголю нет ни для вакцин от бешенства, ни для других.
А то вы привели ссылку на самый офигенный ресурс по прививкам - vakarta.com
А потом написали что от бешенства не нужно делать. Даже там, на Вакарте, есть видео о тех, кто не делал и заболел. И не выжил после бешенства, как и ожидалось.
Ну и по ковиду - лучше от него делать прививки группам риска. А кто из других групп людей не болел, решит сам. Если антивакцинаторские каналы информации не нас₽ут ему в мозг, и если нормально человек в школах-институтах что-то учил. А то все эксперты на уровне Шарикова.
andriykulyk76 написав:При цьому з 181 смерті після щеплення ковідними вакцинами в США офіційно не визнано жодну! Воістину животворящі ковідні вакцини
Розслідування і, тим паче, суди, не йдуть так швидко. Десь через рік буде більш-менш об'єктивна картина і статистика.
vetka написав:Патологоанатом называет только причину смерти - оторвался тромб, остановка сердца и тд. А вот что могло вызвать остановку сердца или отказ почек он назвать не может. Поэтому написать в заключении о смерти - умер от вакцинации никто не сможет.
Якщо хворі, з діагнозом ковід, помирають в рази частіше, ніж в контролі, то тут причина смерті очевидна, бо статистка дає однозначну відповідь. Після щеплення від ковіду, ніякого підвищення летальності немає, тому кожен підозрілий випадок треба розглядати окремо і встановлювати однозначний зв'язок зі щепленням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини. Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/