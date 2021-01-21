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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2665266626672668

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 05:00

yanyura, а Вы изменились, причем радикальным образом, и похоже, что стали более благоприятно относится даже к незаконным действиям власти.

Например, ранее, а именно в 2011 году, Вас, как мне показалось, возмущала незаконная деятельность Кабмина хотя бы по ущемлению прав чернобыльцев, афганцев, детей войны:

viewtopic.php?p=1104692#p1104692

  yanyura написав:Только в такой "демократической" стране, как Украина, постановления Кабинета министров (исполнительная власть) имеют силу больше, чем Законы Украины (законодательная власть).

https://news.finance.ua/ru/news/-/25910 ... v-otstavku

А сейчас, когда в условиях коронавируса Кабмин посягнул уже на Конституцию (Основной закон), Вы, на мой взгляд, ищете доводы, чтобы оправдать это посягательство.

Что случилось с Вами? :(
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 07:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Це вказує на те, що лікарі і пацієнти пов'язують щеплення і смерть пацієнта, тільки якщо між ними був невеликий проміжок часу. Так само і усладнення, що цілком природньо.


Прекрасно. Особливості психології, нехай. На 8829 смертей після вакцин з VAERS припадає 1000 компенсацій за смерть. Нагадаю, 1000 лише ті кому вдалося пройти жорнова американської судової сисеми, очевидно що насправді їх значно більше. Тобто суд змушений був визнати що принайміні 1 на 9 випадків смерті відбувся через щеплення. При цьому з 181 смерті після щеплення ковідними вакцинами в США офіційно не визнано жодну! Воістину животворящі ковідні вакцини! :)
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 09:39

  lapay написав:
  andriykulyk76 написав:Безумовно. Лікар лише констатує - я вколов пацієнту вакцину і він помер. Якщо ви подивитесь на розподіл смертельних випадків після щеплення вакцинами від Covid-19 то побачите, що переважна більшість припадає на перші кілька днів після отримання вакцини, потім - кількість смертей різко падає. Це вказує на те, що щеплення і було основною причиною для переважної більшості смертей, інакше розподіл був би рівномірним по днях.

Це вказує на те, що лікарі і пацієнти пов'язують щеплення і смерть пацієнта, тільки якщо між ними був невеликий проміжок часу. Так само і усладнення, що цілком природньо.
Остаточне слово за патолагоанатомом чи лікарською комісією, і вони відсіююють переважну більшість підозрілих віпадків.

Патологоанатом называет только причину смерти - оторвался тромб, остановка сердца и тд. А вот что могло вызвать остановку сердца или отказ почек он назвать не может. Поэтому написать в заключении о смерти - умер от вакцинации никто не сможет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 10:12

  yama написав:
  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Ще раніше писали на ббс що вірус мутує і поки що не відомо ч

влітку була стаття про 35 досліджених мутацій ковіда
вакцина від якого саме ?

вакцина дает перекрестный иммунитет от почти всех 20 с лишним корона вирусов
это мое личное НЕ экспертное мнение тут кто-то выше несколько страниц назад давал ссылку на новостной дайджест на ютубчике - посмотрите там о мутации подробно.
Такой же перекрестный иммунитет работает с вирусами папиломы человека и многими другими вирусами, а вот с вирусами герпеса не работает , это опять ссылка на субъективное мнение моего знакомого интерна :oops:

P.S. всем кто переживает по поводу КОВИД, особенно 60+ рекомендую вакцинироваться от всего что доступно ( ну окромя экзотических заболеваний стран куда вы не собираетесь ехать и пожалуй бешенства - так как очень тяжело переносяться 6 уколов от бешенства и Во время уколов и через полгода после них нельзя пить алкогольные напитки. Это может нивелировать эффект уколов и навредить вашему организму, особенно печени. НО Если бы я мог себе позволить "выпасть из жизни" на этих пару месяцев я бы сделал и от бешенства ) .
Прорекламирую сайтик вакарта.ком ( за бесплатно) . ВЫ боитесь заболеть ковид ? а как насчет всего остального :?:


Ви чо "не вакцинироваться от бешенства"? Из тех болезней, от которых есть прививки, именно бешенство самое опасное - потому что если уж заболел бешенством, тогда смерть 100%.

Никаких ограничений по алкоголю нет ни для вакцин от бешенства, ни для других.

А то вы привели ссылку на самый офигенный ресурс по прививкам - vakarta.com

А потом написали что от бешенства не нужно делать. Даже там, на Вакарте, есть видео о тех, кто не делал и заболел. И не выжил после бешенства, как и ожидалось.

Ну и по ковиду - лучше от него делать прививки группам риска. А кто из других групп людей не болел, решит сам. Если антивакцинаторские каналы информации не нас₽ут ему в мозг, и если нормально человек в школах-институтах что-то учил. А то все эксперты на уровне Шарикова.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:При цьому з 181 смерті після щеплення ковідними вакцинами в США офіційно не визнано жодну! Воістину животворящі ковідні вакцини

Розслідування і, тим паче, суди, не йдуть так швидко. Десь через рік буде більш-менш об'єктивна картина і статистика.
  vetka написав:Патологоанатом называет только причину смерти - оторвался тромб, остановка сердца и тд. А вот что могло вызвать остановку сердца или отказ почек он назвать не может. Поэтому написать в заключении о смерти - умер от вакцинации никто не сможет.

Якщо хворі, з діагнозом ковід, помирають в рази частіше, ніж в контролі, то тут причина смерті очевидна, бо статистка дає однозначну відповідь. Після щеплення від ковіду, ніякого підвищення летальності немає, тому кожен підозрілий випадок треба розглядати окремо і встановлювати однозначний зв'язок зі щепленням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:06

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:кликнуть что бы увидетьв полном размере

Кстати: мы-то понятно за что агитируем/пропагандируем -- нам (по вашим словам) фарм-компании откаты откатывают. А Вы за какие шиши трудитесь?..

боремся за права данные нам конституцией (и за саму конституцию ) идеологически почти с первого дня усиления карантина выступаю публично о его незаконности .

Воу-воу -- палехче! Карантин тут каким боком?
мы, вроде, про агитацию/пропаганду "за вакцины" говорили?..
  _hunter написав:
  yama написав:... с агитацией за вакцинки продолжается при том активно ...

А можно пару-тройку примеров -- что есть "агитация" в вашем понимании?
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Воістину животворящі ковідні вакцини!


Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини.
Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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