Ой+ написав:Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини. Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/
З огляду на ситуацію з Ковідом станом на цей час зробила такі висновки: 1) Наш уряд очікує вакцинувати безкоштовно близько 20 млн. населення. За програмою COVAX очікують отримати першу (і мабуть останню ) поставку понад 200 тис. доз Пфайзера в лютому 2021. 2) В первых рядах прививочников, вероятно, окажутся: - глубоко верующие в чудеса вакцинации; - те, кому очень надо за границу; - те, кого добровольно принуждают на работе; - те, кому на шару и уксус сладкий. Из них 6% согласятся вколоть китайскую вакцину, 18% будут искать способ купить справку, остальные будут драться за Пфайзер. 3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).
А как думаете, ковид паспорта будут принудительными или оставят тест, как альтернативу?
Lady_N написав:3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).
А как думаете, ковид паспорта будут принудительными или оставят тест, как альтернативу?
Не верю в принудительность ковид паспортов, потому что их надо разработать, потом законодательно утвердить, не каждая страна захочет заморачиваться. С тестами все быстрее и проще. Очень верю, что в этом году мы сможем поехать на отдых в Турцию, Египет, Кипр без проблем Сама очень хочу на Лазурный берег, но ситуация во Франции заставляет сомневаться
Lady_N написав:3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).
А как думаете, ковид паспорта будут принудительными или оставят тест, как альтернативу?
Не верю в принудительность ковид паспортов, потому что их надо разработать, потом законодательно утвердить, не каждая страна захочет заморачиваться. С тестами все быстрее и проще. Очень верю, что в этом году мы сможем поехать на отдых в Турцию, Египет, Кипр без проблем Сама очень хочу на Лазурный берег, но ситуация во Франции заставляет сомневаться
vetka У нас полный провал в борьбе с ковид-19. https://detaly.co.il/proval-pravitelstv ... nogo-dnya/ Это надо признать и не строить излишних иллюзий. Как бы не рвал глотку Нетаньяху, но факт на лицо. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!! Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных. Вчера привился второй дозой Pfizer, побочки те же, что и первый раз - боль в месте укола уже второй день.
roberto dark написав:У нас полный провал в борьбе с ковид-19. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!!
В Украине люди все меньше идут тестироваться, больше лечатся дома, если случай не тяжелый, отсюда спад числа выявленных по статистике. Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины Если в Израиле сейчас не начнет резко уменьшаться число зараженных, то вакцина Pfizer также резко обесценится, причем по всему миру.
roberto dark написав:У нас полный провал в борьбе с ковид-19. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!!
В Украине люди все меньше идут тестироваться, больше лечатся дома, если случай не тяжелый, отсюда спад числа выявленных по статистике. Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины Если в Израиле сейчас не начнет резко уменьшаться число зараженных, то вакцина Pfizer также резко обесценится, причем по всему миру.
В Израиле уже десятки тысяч заболевших после первой дозы ( хотя некоторые врачи заявляли её защиту до 91% через 2 недели), а также известны единичные случаи заражения после второй ( спустя 12 дней после вакцинации) притом, что разработчики вакцины через неделю обещали защиту до 95%.
roberto dark написав:У нас полный провал в борьбе с ковид-19. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!!
В Украине люди все меньше идут тестироваться, больше лечатся дома, если случай не тяжелый, отсюда спад числа выявленных по статистике. Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины Если в Израиле сейчас не начнет резко уменьшаться число зараженных, то вакцина Pfizer также резко обесценится, причем по всему миру.
В Израиле уже десятки тысяч заболевших после первой дозы ( хотя некоторые врачи заявляли её защиту до 91% через 2 недели), а также известны единичные случаи заражения после второй ( спустя 12 дней после вакцинации) притом, что разработчики вакцины через неделю обещали защиту до 95%.
Ого. То есть, я так понимаю, вакцинация - вообще не панацея? По новостям во всю Израиль "рекламируют", как первую страну по вакцинации. Уже и подростков начали вакцинировать, а на самом деле вы пишите совсем другие вещи. А почему вы закрыли авиасообщения с миром? ПС а что будет правительство делать дальше?