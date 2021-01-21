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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2667266826692670>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:24

  Lady_N написав:
  Ой+ написав:Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини.
Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/


З огляду на ситуацію з Ковідом станом на цей час зробила такі висновки:
1) Наш уряд очікує вакцинувати безкоштовно близько 20 млн. населення. За програмою COVAX очікують отримати першу (і мабуть останню :roll: ) поставку понад 200 тис. доз Пфайзера в лютому 2021.
2) В первых рядах прививочников, вероятно, окажутся:
- глубоко верующие в чудеса вакцинации;
- те, кому очень надо за границу;
- те, кого добровольно принуждают на работе;
- те, кому на шару и уксус сладкий.
Из них 6% согласятся вколоть китайскую вакцину, 18% будут искать способ купить справку, остальные будут драться за Пфайзер.
3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).

А как думаете, ковид паспорта будут принудительными или оставят тест, как альтернативу?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:26

Кстати, Израиль закрыл авиасообщение. Прям как в "Войне миров Z".
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:34

  vetka написав:
  Lady_N написав:3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).

А как думаете, ковид паспорта будут принудительными или оставят тест, как альтернативу?


Не верю в принудительность ковид паспортов, потому что их надо разработать, потом законодательно утвердить, не каждая страна захочет заморачиваться. С тестами все быстрее и проще.
Очень верю, что в этом году мы сможем поехать на отдых в Турцию, Египет, Кипр без проблем :wink:
Сама очень хочу на Лазурный берег, но ситуация во Франции заставляет сомневаться :(
Lady_N
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:04

  Lady_N написав:
  vetka написав:
  Lady_N написав:3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).

А как думаете, ковид паспорта будут принудительными или оставят тест, как альтернативу?


Не верю в принудительность ковид паспортов, потому что их надо разработать, потом законодательно утвердить, не каждая страна захочет заморачиваться. С тестами все быстрее и проще.
Очень верю, что в этом году мы сможем поехать на отдых в Турцию, Египет, Кипр без проблем :wink:
Сама очень хочу на Лазурный берег, но ситуация во Франции заставляет сомневаться :(

Дай то Бог :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:07

vetka У нас полный провал в борьбе с ковид-19. https://detaly.co.il/proval-pravitelstv ... nogo-dnya/ Это надо признать и не строить излишних иллюзий. Как бы не рвал глотку Нетаньяху, но факт на лицо. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!! Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных. Вчера привился второй дозой Pfizer, побочки те же, что и первый раз - боль в месте укола уже второй день.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных.

И что, помогло им это?

Вот и Великобритании не помогло.
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:49

  roberto dark написав:У нас полный провал в борьбе с ковид-19. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!!

В Украине люди все меньше идут тестироваться, больше лечатся дома, если случай не тяжелый, отсюда спад числа выявленных по статистике. Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины :roll: Если в Израиле сейчас не начнет резко уменьшаться число зараженных, то вакцина Pfizer также резко обесценится, причем по всему миру.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:56

  fler написав:
  roberto dark написав:У нас полный провал в борьбе с ковид-19. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!!

В Украине люди все меньше идут тестироваться, больше лечатся дома, если случай не тяжелый, отсюда спад числа выявленных по статистике. Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины :roll: Если в Израиле сейчас не начнет резко уменьшаться число зараженных, то вакцина Pfizer также резко обесценится, причем по всему миру.

В Израиле уже десятки тысяч заболевших после первой дозы ( хотя некоторые врачи заявляли её защиту до 91% через 2 недели), а также известны единичные случаи заражения после второй ( спустя 12 дней после вакцинации) притом, что разработчики вакцины через неделю обещали защиту до 95%.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:04

  roberto dark написав:
  fler написав:
  roberto dark написав:У нас полный провал в борьбе с ковид-19. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!!

В Украине люди все меньше идут тестироваться, больше лечатся дома, если случай не тяжелый, отсюда спад числа выявленных по статистике. Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины :roll: Если в Израиле сейчас не начнет резко уменьшаться число зараженных, то вакцина Pfizer также резко обесценится, причем по всему миру.

В Израиле уже десятки тысяч заболевших после первой дозы ( хотя некоторые врачи заявляли её защиту до 91% через 2 недели), а также известны единичные случаи заражения после второй ( спустя 12 дней после вакцинации) притом, что разработчики вакцины через неделю обещали защиту до 95%.

Ого. То есть, я так понимаю, вакцинация - вообще не панацея? По новостям во всю Израиль "рекламируют", как первую страну по вакцинации. Уже и подростков начали вакцинировать, а на самом деле вы пишите совсем другие вещи. А почему вы закрыли авиасообщения с миром?
ПС а что будет правительство делать дальше?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:05

[quote
Интересно, есть ли в Израиле заболевшие после укола вакцины :roll: [/quote]

https://detaly.co.il/v-makkabi-soobshhi ... -privivki/
alibob
 
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