roberto dark написав:

У нас полный провал в борьбе с ковид-19.Это надо признать и не строить излишних иллюзий. Как бы не рвал глотку Нетаньяху, но факт на лицо. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!! Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных. Вчера привился второй дозой Pfizer, побочки те же, что и первый раз - боль в месте укола уже второй день.