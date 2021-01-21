Ой+ написав:Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини. Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/
З огляду на ситуацію з Ковідом станом на цей час зробила такі висновки: 1) Наш уряд очікує вакцинувати безкоштовно близько 20 млн. населення. За програмою COVAX очікують отримати першу (і мабуть останню ) поставку понад 200 тис. доз Пфайзера в лютому 2021. 2) В первых рядах прививочников, вероятно, окажутся: - глубоко верующие в чудеса вакцинации; - те, кому очень надо за границу; - те, кого добровольно принуждают на работе; - те, кому на шару и уксус сладкий. Из них 6% согласятся вколоть китайскую вакцину, 18% будут искать способ купить справку, остальные будут драться за Пфайзер. 3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).
Для "заграниц": 1. по прививкам - "обязательности" нет 2. по тестам - к премиальным платёжным картам тест делают даже бесплатно (вроде 2 часа делается). С этим тестом можно ехать 3. Коронобесы выдыхаются. Нормальные люди уже тупо забили и делают что-то только для галочки, "и никто не умер" 4. Видимо скоро будут объявлять перемогу (Байден пришёл - порядок навёл, типа), и конечно же все керманычи всех стран попиарятся на этом, и полетят тратить распиленные бюджеты 5. Когда деньги закончатся - запустят "ещё более смертельный и заразный вирус", и конечно же распилят на "борьбе" 100500 трильёнов денег
roberto dark написав:vetka У нас полный провал в борьбе с ковид-19. https://detaly.co.il/proval-pravitelstv ... nogo-dnya/ Это надо признать и не строить излишних иллюзий. Как бы не рвал глотку Нетаньяху, но факт на лицо. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!! Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных. Вчера привился второй дозой Pfizer, побочки те же, что и первый раз - боль в месте укола уже второй день.
I think (for) a lot of people in the world - and you and I have spoken about this - going through a pandemic, going through lockdown and the isolation involved in that has an impact on people's mental health.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
IgA написав:Помогла как раз, заболеваемость и смертность идут на спад.
Да ну? Какой по счёту локдаун? Почему предыдущие не помогли?
IgA написав:А вот предрожественнские послабления как раз и не помогли
Если бы это так работало то мы в Украине должны были видеть улицы заставленные гробами, с нашим то фиктивным локдауном который и начался уже после второго рождества. И где гробы то?
В Британии люди едут в макдональдс за заказом - им выписывают штраф 800 фунтов. В Украине люди едут в закрытый строймаркет и покупают так клей для плитки и смесь для штукатурки. Причем в маркете очередь и мы там оформлялись наверное полчаса.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
"Демократические" СМИ такого не покажут (по ссылке - красочное видео с переворачиванием и поджиганием авто, уличными драками и т.д.)
Второй вечер подряд Нидерланды погружаются в хаос — лутинг, драки с полицией, нападения на журналистов, костры на улицах и массовые аресты. Настоящий бунт поднялся из-за новых коронавирусных ограничений в стране.
Народ был сильно против и вышел на улицы, теперь же это вылилось в общенациональные беспорядки. Сейчас улицы громят в самых разных городах и не всегда из-за решений правительства по короне.