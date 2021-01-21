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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2667266826692670

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:18

  Lady_N написав:
  Ой+ написав:Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини.
Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/


З огляду на ситуацію з Ковідом станом на цей час зробила такі висновки:
1) Наш уряд очікує вакцинувати безкоштовно близько 20 млн. населення. За програмою COVAX очікують отримати першу (і мабуть останню :roll: ) поставку понад 200 тис. доз Пфайзера в лютому 2021.
2) В первых рядах прививочников, вероятно, окажутся:
- глубоко верующие в чудеса вакцинации;
- те, кому очень надо за границу;
- те, кого добровольно принуждают на работе;
- те, кому на шару и уксус сладкий.
Из них 6% согласятся вколоть китайскую вакцину, 18% будут искать способ купить справку, остальные будут драться за Пфайзер.
3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).

Для "заграниц":
1. по прививкам - "обязательности" нет
2. по тестам - к премиальным платёжным картам тест делают даже бесплатно (вроде 2 часа делается). С этим тестом можно ехать
3. Коронобесы выдыхаются. Нормальные люди уже тупо забили и делают что-то только для галочки, "и никто не умер"
4. Видимо скоро будут объявлять перемогу (Байден пришёл - порядок навёл, типа), и конечно же все керманычи всех стран попиарятся на этом, и полетят тратить распиленные бюджеты
5. Когда деньги закончатся - запустят "ещё более смертельный и заразный вирус", и конечно же распилят на "борьбе" 100500 трильёнов денег :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:19

  roberto dark написав:vetka У нас полный провал в борьбе с ковид-19. https://detaly.co.il/proval-pravitelstv ... nogo-dnya/ Это надо признать и не строить излишних иллюзий. Как бы не рвал глотку Нетаньяху, но факт на лицо. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!! Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных. Вчера привился второй дозой Pfizer, побочки те же, что и первый раз - боль в месте укола уже второй день.

Это Вы ещё не тестировали деревья и камни :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Одно из достижений британского подхода к борьбе с коронавирусом: даже люди имеющие устойчивую к стрессам психику испытавают проблемы, как пример Блумфелд покинувший созданный им челенджер-банк.
https://www.thisismoney.co.uk/money/mar ... s-ago.html
I think (for) a lot of people in the world - and you and I have spoken about this - going through a pandemic, going through lockdown and the isolation involved in that has an impact on people's mental health.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/uUjAH7vRsqA
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот и Великобритании не помогло.


Помогла как раз, заболеваемость и смертность идут на спад. А вот предрожественнские послабления как раз и не помогли
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Помогла как раз, заболеваемость и смертность идут на спад.
Да ну? Какой по счёту локдаун? Почему предыдущие не помогли?
  IgA написав:А вот предрожественнские послабления как раз и не помогли
Если бы это так работало то мы в Украине должны были видеть улицы заставленные гробами, с нашим то фиктивным локдауном который и начался уже после второго рождества. И где гробы то?

В Британии люди едут в макдональдс за заказом - им выписывают штраф 800 фунтов. В Украине люди едут в закрытый строймаркет и покупают так клей для плитки и смесь для штукатурки. Причем в маркете очередь и мы там оформлялись наверное полчаса. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 23:34

"Демократические" СМИ такого не покажут (по ссылке - красочное видео с переворачиванием и поджиганием авто, уличными драками и т.д.)

Второй вечер подряд Нидерланды погружаются в хаос — лутинг, драки с полицией, нападения на журналистов, костры на улицах и массовые аресты. Настоящий бунт поднялся из-за новых коронавирусных ограничений в стране.

Народ был сильно против и вышел на улицы, теперь же это вылилось в общенациональные беспорядки. Сейчас улицы громят в самых разных городах и не всегда из-за решений правительства по короне.

https://t.me/breakingmash/23173
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:11

-Ой, шо за время, Изя?! Люди выучили умные слова, стало сложнее определять идиотов!
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 01:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Молчание - золото

Французов просят не разговаривать в транспорте для замедления распространения COVID-19

PARIS (Reuters) - Passengers on public transport systems should avoid talking to one another or on the phone in order to minimise the risk of spreading coronavirus, the French National Academy of Medecine said.

“The mandatory wearing of masks on public transport, where social distancing is not possible, should by accompanied by one very simple precaution: avoid talking and making phone calls,” the academy said in a statement.

https://www.reuters.com/article/us-heal ... 9S0G6?il=0
Mind the gap.
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