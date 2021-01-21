Ой+ написав:Китайська вакцина як антиплацебо, їй довіряє тільки 6%:
Найбільше українці довіряють вакцинам, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Тоді як 18% опитаних взагалі не довіряють жодним виробникам вакцин, а 7,6% – не знають про вакцини. Росії, як країні виробнику вакцин, довіряють 12% опитаних, що значно менше ніж довіра до західних країн, але майже вдвічі більше, ніж до Китаю (6%), з чиїм виробником уряд України вже уклав договір на поставку вакцини CoronaVac. https://life.pravda.com.ua/society/2021/01/25/243764/
З огляду на ситуацію з Ковідом станом на цей час зробила такі висновки: 1) Наш уряд очікує вакцинувати безкоштовно близько 20 млн. населення. За програмою COVAX очікують отримати першу (і мабуть останню ) поставку понад 200 тис. доз Пфайзера в лютому 2021. 2) В первых рядах прививочников, вероятно, окажутся: - глубоко верующие в чудеса вакцинации; - те, кому очень надо за границу; - те, кого добровольно принуждают на работе; - те, кому на шару и уксус сладкий. Из них 6% согласятся вколоть китайскую вакцину, 18% будут искать способ купить справку, остальные будут драться за Пфайзер. 3) Первыми снимут все ограничения на въезд страны, живущие за счет туризма. Ближе к маю будут открыты большинство стран, потому что денежные потоки нужны всем (другими словами - надоело спонсировать отрасли экономики).
Для "заграниц": 1. по прививкам - "обязательности" нет 2. по тестам - к премиальным платёжным картам тест делают даже бесплатно (вроде 2 часа делается). С этим тестом можно ехать 3. Коронобесы выдыхаются. Нормальные люди уже тупо забили и делают что-то только для галочки, "и никто не умер" 4. Видимо скоро будут объявлять перемогу (Байден пришёл - порядок навёл, типа), и конечно же все керманычи всех стран попиарятся на этом, и полетят тратить распиленные бюджеты 5. Когда деньги закончатся - запустят "ещё более смертельный и заразный вирус", и конечно же распилят на "борьбе" 100500 трильёнов денег
roberto dark написав:vetka У нас полный провал в борьбе с ковид-19. https://detaly.co.il/proval-pravitelstv ... nogo-dnya/ Это надо признать и не строить излишних иллюзий. Как бы не рвал глотку Нетаньяху, но факт на лицо. В Украине на удивление сегодня около 2500 новых зараженных, а в Израиле почти 8000 при том, что вакцинировали уже миллионы и подходит к концу третий локдаун!!! Кого не увижу в городе все в масках, шарахаются друг от друга как от прокаженных. Вчера привился второй дозой Pfizer, побочки те же, что и первый раз - боль в месте укола уже второй день.
I think (for) a lot of people in the world - and you and I have spoken about this - going through a pandemic, going through lockdown and the isolation involved in that has an impact on people's mental health.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
IgA написав:Помогла как раз, заболеваемость и смертность идут на спад.
Да ну? Какой по счёту локдаун? Почему предыдущие не помогли?
IgA написав:А вот предрожественнские послабления как раз и не помогли
Если бы это так работало то мы в Украине должны были видеть улицы заставленные гробами, с нашим то фиктивным локдауном который и начался уже после второго рождества. И где гробы то?
В Британии люди едут в макдональдс за заказом - им выписывают штраф 800 фунтов. В Украине люди едут в закрытый строймаркет и покупают так клей для плитки и смесь для штукатурки. Причем в маркете очередь и мы там оформлялись наверное полчаса.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
"Демократические" СМИ такого не покажут (по ссылке - красочное видео с переворачиванием и поджиганием авто, уличными драками и т.д.)
Второй вечер подряд Нидерланды погружаются в хаос — лутинг, драки с полицией, нападения на журналистов, костры на улицах и массовые аресты. Настоящий бунт поднялся из-за новых коронавирусных ограничений в стране.
Народ был сильно против и вышел на улицы, теперь же это вылилось в общенациональные беспорядки. Сейчас улицы громят в самых разных городах и не всегда из-за решений правительства по короне.
Французов просят не разговаривать в транспорте для замедления распространения COVID-19
PARIS (Reuters) - Passengers on public transport systems should avoid talking to one another or on the phone in order to minimise the risk of spreading coronavirus, the French National Academy of Medecine said.
“The mandatory wearing of masks on public transport, where social distancing is not possible, should by accompanied by one very simple precaution: avoid talking and making phone calls,” the academy said in a statement.
Среди беременных женщин заболеваемость коронавирусом встречается заметно чаще, чем в популяции в целом. .....
Также в документе отмечается, что в основном клинические характеристики болезни у беременных схожи с течением болезни у других пациентов. Эксперты подчеркивают, что в группу риска по вероятности развития тяжелой формы заболевания входят беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела или ожирение, сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности.