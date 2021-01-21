"...коронавирус - это не чума и не оспа. И не лихорадка Эбола. И не Т-вирус из "Обители зла". Это банальный ОРВИ, к которому медицина оказалась не готова. И вместо того, чтобы реагировать на базовую причину неготовности - развал самой системы здравоохранения - медики предлагают лечить не причину, а ее следствия. Если они так лечат болезни, забивая симптомы, но не ликвидируя саму причину заболевания - то это показатель их профессиональной непригодности. Автор предложения о принудительной вакцинации в их числе. Логично было бы предложить ему сменить амплуа и перейти в более подходящую для него область деятельности - в ветеринарию, к примеру. Хотя животных тоже жалко."
Почему в Британии такой высокий уровень смертности от короны?
Потому что любой у кого был положительный тест - считается умершим от короны
Jamie Brown’s 65-year-old father died at the end of March after it was suspected he contracted COVID-19 while travelling on a train into London for work. At the time, the government was mulling a lockdown.
Told by medics to stay at home, he awoke days later with a tight chest, disorientated and nauseous, and was taken to hospital in an ambulance. He died from a cardiac arrest five minutes after arriving.
Мужик умер от остановки сердца, но мы его запишем в жертвы короны и будем ныть что Джонсон провалил борьбу с пандемией страдальчески заламывая руки
But 97,939 deaths later, the United Kingdom has the world’s fifth worst official death toll - more than its civilian toll in World War Two and twice the number killed in the 1940-41 Blitz bombing campaign, although the total population was lower then.
Нужен вирус который будет поражать исключительно щелкопёров пишушищ хайповые заголовки и такие вот сравнения.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Почему в Британии такой высокий уровень смертности от короны?
Потому что любой у кого был положительный тест - считается умершим от короны
Jamie Brown’s 65-year-old father died at the end of March after it was suspected he contracted COVID-19 while travelling on a train into London for work. At the time, the government was mulling a lockdown.
Told by medics to stay at home, he awoke days later with a tight chest, disorientated and nauseous, and was taken to hospital in an ambulance. He died from a cardiac arrest five minutes after arriving.
Мужик умер от остановки сердца, но мы его запишем в жертвы короны и будем ныть что Джонсон провалил борьбу с пандемией страдальчески заламывая руки
But 97,939 deaths later, the United Kingdom has the world’s fifth worst official death toll - more than its civilian toll in World War Two and twice the number killed in the 1940-41 Blitz bombing campaign, although the total population was lower then.
Нужен вирус который будет поражать исключительно щелкопёров пишушищ хайповые заголовки и такие вот сравнения.
Так давно є вже розумні люди зрозуміли, шо це тільки тригер для трансформа світу. Так, вірус є, але не такий вже і страшний.
Основне - знищення традиційної економіки через те, що капіталізьм зайвов в цунцванг )))
vitaliy_berdinskikh написав:Мужик умер от остановки сердца, но мы его запишем в жертвы короны и будем ныть что Джонсон провалил борьбу с пандемией страдальчески заламывая руки
В Італії теж, всіх з ковідом, записували в жертви ковіда. В Раші циркулюють дві цифри, одна менше другої вдвічі - з ковідом, і від ковіду. Статистично 70-80% померлих з ковідом можна записати від ковіду. Так як чітку межу провести не можливо, то і цифри різняться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Плитидепсин исследующейся в качестве противоракового препарата, оказался в 27,5 раз более эффективным противовирусным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем препарат ремдесивир, использующийся в некоторых странах. Соответствующее исследование группа ученых из Нью-Йорка и Сан-Франциско опубликовала в журнале Science.
Плитидепсин, более известный под торговой маркой аплидин, получил ограниченное распространение в 2000-х годах. Он вырабатывается из морских животных асцидий. Впервые его выделили из Aplidium albicans — разновидности асцидий, обнаруженной в Средиземном море у побережья острова Ибица. Права на этот препарат принадлежат испанской компании PharmaMar.
В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств в качестве препарата, помогающего при лечении рака. В 2017 году комитет EMA по лекарственным средствам отказал в разрешении на продажу этого препарата в качестве лекарства для лечения множественной миеломы из-за большого числа побочных эффектов и недоказанного лечебного воздействия. В октябре 2020 года суд аннулировал это решение. В Австралии плитидепсин был одобрен в декабре 2018 года, там его используют в комбинации с дексаметазоном для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы.
В 2020 году в США, Великобритании и Испании начались исследования противовирусного действия плитидепсина, наряду с другими экспериментальными препаратами. Несколько групп ученых пришли к выводу, что он может действительно может иметь лекарственное значение в лечении COVID-19. 24 января препринт исследования (еще не прошедшего рецензирование), проведенного с участием британских ученых, был опубликован на портале Biorxiv, а 25 января схожее исследование опубликовал журнал Science. В соответствии с ним, в клетках человека плитидепсин в 27,5 раз эффективнее подавляет активность SARS-CoV-2, чем ремедесивир, воздействуя на отельные белки, играющие важную роль в жизненном цикле вируса.
San Francisco Chronicle поясняет, что в отличии от других препаратов, плитидепсин воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации. Исследования проводились на обезьянах и мышах, а в Испании — и на людях в рамках второго этапа исследования препарата компанией PharmaMar. Препарат вводился 45 пациентам с COVID-19 По предварительным данным компании, он сократил сроки госпитализации больных: 81% пациентов были выписаны в течение 15 дней, по сравнению с обычным показателем в 47%.