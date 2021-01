Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

И с сегодняшнего дня до 31 января аэропорт Бен-Гурион закрыт ....И с сегодняшнего дня до 31 января аэропорт Бен-Гурион закрыт

Не уверен, что это заметно повлияет на ситуацию. Не уверен, что это заметно повлияет на ситуацию.

Объясняют что связано с новым южно-африканским и британским коронавирусом Объясняют что связано с новым южно-африканским и британским коронавирусом

Это понятно. Но, думаю, они там уже давно присутствуют.



Что-то Фриз пропал…

А как дышал, как дышал! (с)

Кто же объяснит толково, почему в Израиле ситуация так ухудшилась? Ведь на сейчас там должно быть все наоборот

И как дела в других странах, где массово колются Пфайзером? Что-то Фриз пропал…А как дышал, как дышал! (с)Кто же объяснит толково, почему в Израиле ситуация так ухудшилась? Ведь на сейчас там должно быть все наоборотИ как дела в других странах, где массово колются Пфайзером?

Meanwhile, the preliminary results shared by HMO Maccabi showed that only 20 people out of 128,600 who received both shots have since been infected with the coronavirus.



"This is preliminary data, but the numbers are very encouraging," Maccabi said in a statement. "Out of the 20 people infected, 50% suffer from chronic illnesses. All patients experienced a mild illness with symptoms including headaches, cough, weakness, or fatigue. No one was hospitalized or suffered from a fever above 38.5 C. Most patients tested for COVID-19 due to exposure to a verified patient."



З 128 тис вакцинованих захворіли 20 з них у половини хронічний перебіг і жодний не був госпіталізований або мав гарячку вище 38.5 С

В чому проблема? Meanwhile, the preliminary results shared by HMO Maccabi showed that only 20 people out of 128,600 who received both shots have since been infected with the coronavirus."This is preliminary data, but the numbers are very encouraging," Maccabi said in a statement. "Out of the 20 people infected, 50% suffer from chronic illnesses. All patients experienced a mild illness with symptoms including headaches, cough, weakness, or fatigue. No one was hospitalized or suffered from a fever above 38.5 C. Most patients tested for COVID-19 due to exposure to a verified patient."З 128 тис вакцинованих захворіли 20 з них у половини хронічний перебіг і жодний не був госпіталізований або мав гарячку вище 38.5 СВ чому проблема? Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

Ukrainian

Повідомлень: 9500 З нами з: 18.06.08 Подякував: 29 раз. Подякували: 660 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 19:09

Ukrainian написав:



Кто же объяснит толково, почему в Израиле ситуация так ухудшилась? Ведь на сейчас там должно быть все наоборот

И как дела в других странах, где массово колются Пфайзером? Кто же объяснит толково,Ведь на сейчас там должно быть все наоборот



З 128 тис вакцинованих захворіли 20 з них у половини хронічний перебіг і жодний не був госпіталізований або мав гарячку вище 38.5 С

В чому проблема? З 128 тис вакцинованих захворіли 20 з них у половини хронічний перебіг і жодний не був госпіталізований або мав гарячку вище 38.5 СВ чому проблема?



Видите ли, вопрос был не о том, как чувствуют себя вакцинированные в Израиле..

Lady_N

Повідомлень: 179 З нами з: 05.07.20 Подякував: 40 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 19:25

https://www.9tv.co.il/item/22863 Израильский эпидемиолог: прививки делать обязательно, в правительстве бардак

Статья от

АВТОР: Майя Гельфанд, журналист 26 декабря 2020 15:54

Сегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?

26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый Зеленский



По словам freeze, Израиль активно вакцинируется. Также freeze активно ставит Израиль в пример вакцинации.



А тут приходит shapo и ломает всю схему Статья отСегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый ЗеленскийПо словам, Израиль активно вакцинируется. Такжеактивно ставит Израиль в пример вакцинации.А тут приходити ломает всю схему "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

https://www.9tv.co.il/item/22863 Израильский эпидемиолог: прививки делать обязательно, в правительстве бардак

Статья от

АВТОР: Майя Гельфанд, журналист 26 декабря 2020 15:54

Сегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?

26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый Зеленский



По словам freeze, Израиль активно вакцинируется. Также freeze активно ставит Израиль в пример вакцинации.



А тут приходит shapo и ломает всю схему Статья отСегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый ЗеленскийПо словам, Израиль активно вакцинируется. Такжеактивно ставит Израиль в пример вакцинации.А тут приходити ломает всю схему



Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?

Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?
Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации?

Мы рождены чтоб Кафку сделать былью

shapo

Повідомлень: 4550 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 20:07

https://www.9tv.co.il/item/22863 Израильский эпидемиолог: прививки делать обязательно, в правительстве бардак

Статья от

АВТОР: Майя Гельфанд, журналист 26 декабря 2020 15:54

Сегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?

26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый Зеленский



По словам freeze, Израиль активно вакцинируется. Также freeze активно ставит Израиль в пример вакцинации.



А тут приходит shapo и ломает всю схему Статья отСегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый ЗеленскийПо словам, Израиль активно вакцинируется. Такжеактивно ставит Израиль в пример вакцинации.А тут приходити ломает всю схему



Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?

Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации? Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации?

Ты скатился во враньё.

По твоей ссылке нет темы по закрытию аэропорта



Ты уже совсем неадекватен в своей ненависти и вранье Ты скатился во враньё.По твоей ссылке нет темы по закрытию аэропортаТы уже совсем неадекватен в своей ненависти и вранье "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации? Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации?

Ты скатился во враньё.

По твоей ссылке нет темы по закрытию аэропорта



Ты уже совсем неадекватен в своей ненависти и вранье Ты скатился во враньё.По твоей ссылке нет темы по закрытию аэропортаТы уже совсем неадекватен в своей ненависти и вранье



Послушай, политинформатор, возьми отпуск у своей ботофермы ибо ты уже не отличаешь одно сообщение от другого , а только бросаешься как бык на красную тряпку.

Ссылка на интервью израильского эпидимиолога это одно мое сообщение, а закрытие аэропорта Бен-Гурион -другое.

Чтобы до твоего воспаленного воображения наконец дошло вот тебе еще одна ссылка - https://www.newsru.co.il/israel/26jan20 ... e_002.html

Комиссия министров по борьбе с коронавирусом приняла рекомендацию министерства здравоохранения продлить действие распоряжения об обязательном прохождении карантина в центрах изоляции гостиничного типа для возвращающихся из Южной Африки, Замбии, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов еще на 14 дней, начиная с четверга, 28 января.



Кроме того, комиссия приняла рекомендацию об обязательном карантине для возвращающихся из Португалии, которые должны будут проходить карантин в центрах изоляции гостиничного типа начиная с четверга, 28 января.



Напомним, что с 26 января и по 1 февраля международный аэропорт Израиля прекратил обслуживание входящих и исходящих пассажирских рейсов. Однако, как отмечает радиостанция "Кан Бет", наземные границы Израиля по-прежнему остаются открытыми.



А вот мое сообщение которое ты не нашел , тролль несчастный

shapo написав: ЛАД написав: Вы, вроде, не принадлежите к числу ковидиотов.

В Израиле провакцинировано на сегодня 44,88% населения. Реально заметно меньше, т.к. это количество разовых доз, а там уже многим ввели по 2 дозы. Для прекращения эпидемии даже при эффективной вакцине этого недостаточно.



Кроме того, в каждой стране свои проблемы. В частности в Израиле при весьма жёстком локдауне проблема с его соблюдением. Часть населения его выполняет, а ультраортодоксы и арабы (часть, по крайней мере) - злостные нарушители. Это в значительной мере сводит на нет усилия по борьбе с эпидемией.



В результате об успехах (или неудаче) Израиля, думаю, можно будет судить через месяц-два, когда вакцинирована будет бОльшая часть населения.



Почему в других странах с меньшим % вакцинации и наличием британского штамма нет такого ужаса, как в Израиле?

Вообще-то, никакого особого "ужаса" в Израиле нет.

Он далеко не на первых местах ни по количеству случаев болезни, ни по смертям. Вы, вроде, не принадлежите к числу ковидиотов.В Израиле провакцинировано на сегодня 44,88% населения. Реально заметно меньше, т.к. это количество разовых доз, а там уже многим ввели по 2 дозы. Для прекращения эпидемии даже при эффективной вакцине этого недостаточно.Кроме того, в каждой стране свои проблемы. В частности в Израиле при весьма жёстком локдауне проблема с его соблюдением. Часть населения его выполняет, а ультраортодоксы и арабы (часть, по крайней мере) - злостные нарушители. Это в значительной мере сводит на нет усилия по борьбе с эпидемией.В результате об успехах (или неудаче) Израиля, думаю, можно будет судить через месяц-два, когда вакцинирована будет бОльшая часть населения.Вообще-то, никакого особого "ужаса" в Израиле нет.Он далеко не на первых местах ни по количеству случаев болезни, ни по смертям.

И с сегодняшнего дня до 31 января аэропорт Бен-Гурион закрыт И с сегодняшнего дня до 31 января аэропорт Бен-Гурион закрыт Послушай, политинформатор, возьми отпуск у своей ботофермы ибо ты уже не отличаешь одно сообщение от другого , а только бросаешься как бык на красную тряпку.Ссылка на интервью израильского эпидимиолога это одно мое сообщение, а закрытие аэропорта Бен-Гурион -другое.Чтобы до твоего воспаленного воображения наконец дошло вот тебе еще одна ссылка -Комиссия министров по борьбе с коронавирусом приняла рекомендацию министерства здравоохранения продлить действие распоряжения об обязательном прохождении карантина в центрах изоляции гостиничного типа для возвращающихся из Южной Африки, Замбии, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов еще на 14 дней, начиная с четверга, 28 января.Кроме того, комиссия приняла рекомендацию об обязательном карантине для возвращающихся из Португалии, которые должны будут проходить карантин в центрах изоляции гостиничного типа начиная с четверга, 28 января.Напомним, что с 26 января и по 1 февраля международный аэропорт Израиля прекратил обслуживание входящих и исходящих пассажирских рейсов. Однако, как отмечает радиостанция "Кан Бет", наземные границы Израиля по-прежнему остаются открытыми.А вот мое сообщение которое ты не нашел , тролль несчастный Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4550 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 21:06 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Израильский эпидемиолог: прививки делать обязательно, в правительстве бардак

https://www.9tv.co.il/item/22863 Израильский эпидемиолог: прививки делать обязательно, в правительстве бардак

Статья от

АВТОР: Майя Гельфанд, журналист 26 декабря 2020 15:54

Сегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?

26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый Зеленский



По словам freeze, Израиль активно вакцинируется. Также freeze активно ставит Израиль в пример вакцинации.



А тут приходит shapo и ломает всю схему Статья отСегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ?26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый ЗеленскийПо словам, Израиль активно вакцинируется. Такжеактивно ставит Израиль в пример вакцинации.А тут приходити ломает всю схему



Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?

Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации? Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал?Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации?



Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.

Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:

1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?

- По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска , то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.

(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)

2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?

- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.

(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)

3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.

Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.
Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:
1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?
- По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска , то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.
(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)
2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?
- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.
(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)
3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.
(Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Lady_N

Повідомлень: 179 З нами з: 05.07.20 Подякував: 40 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 21:39

Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.

Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:

1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?

- По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска , то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.

(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)

2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?

- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.

(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)

3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.

(Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?- По нашим оценкам, если будут вакцинированы, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.(Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине) Данные смотрю здесь:

На счёт тяжёлый больных, мне кажется у нас статистика не правдивая, по факту больше тяжело больных, и ещё один момент, в Израиле много сильно пожилых людей, у нас же до 80-90 лет мало кто доживает. А тяжело переносят корону в основном старики и пожилые.

