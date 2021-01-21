Что-то Фриз пропал… А как дышал, как дышал! (с) Кто же объяснит толково, почему в Израиле ситуация так ухудшилась? Ведь на сейчас там должно быть все наоборот И как дела в других странах, где массово колются Пфайзером?
Meanwhile, the preliminary results shared by HMO Maccabi showed that only 20 people out of 128,600 who received both shots have since been infected with the coronavirus.
"This is preliminary data, but the numbers are very encouraging," Maccabi said in a statement. "Out of the 20 people infected, 50% suffer from chronic illnesses. All patients experienced a mild illness with symptoms including headaches, cough, weakness, or fatigue. No one was hospitalized or suffered from a fever above 38.5 C. Most patients tested for COVID-19 due to exposure to a verified patient."
З 128 тис вакцинованих захворіли 20 з них у половини хронічний перебіг і жодний не був госпіталізований або мав гарячку вище 38.5 С В чому проблема?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
shapo написав:Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал? Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации?
Ты скатился во враньё. По твоей ссылке нет темы по закрытию аэропорта
Ты уже совсем неадекватен в своей ненависти и вранье
Послушай, политинформатор, возьми отпуск у своей ботофермы ибо ты уже не отличаешь одно сообщение от другого , а только бросаешься как бык на красную тряпку. Ссылка на интервью израильского эпидимиолога это одно мое сообщение, а закрытие аэропорта Бен-Гурион -другое. Чтобы до твоего воспаленного воображения наконец дошло вот тебе еще одна ссылка - https://www.newsru.co.il/israel/26jan20 ... e_002.html Комиссия министров по борьбе с коронавирусом приняла рекомендацию министерства здравоохранения продлить действие распоряжения об обязательном прохождении карантина в центрах изоляции гостиничного типа для возвращающихся из Южной Африки, Замбии, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов еще на 14 дней, начиная с четверга, 28 января.
Кроме того, комиссия приняла рекомендацию об обязательном карантине для возвращающихся из Португалии, которые должны будут проходить карантин в центрах изоляции гостиничного типа начиная с четверга, 28 января.
Напомним, что с 26 января и по 1 февраля международный аэропорт Израиля прекратил обслуживание входящих и исходящих пассажирских рейсов. Однако, как отмечает радиостанция "Кан Бет", наземные границы Израиля по-прежнему остаются открытыми.
А вот мое сообщение которое ты не нашел , тролль несчастный
shapo написав:
ЛАД написав:Вы, вроде, не принадлежите к числу ковидиотов. В Израиле провакцинировано на сегодня 44,88% населения. Реально заметно меньше, т.к. это количество разовых доз, а там уже многим ввели по 2 дозы. Для прекращения эпидемии даже при эффективной вакцине этого недостаточно.
Кроме того, в каждой стране свои проблемы. В частности в Израиле при весьма жёстком локдауне проблема с его соблюдением. Часть населения его выполняет, а ультраортодоксы и арабы (часть, по крайней мере) - злостные нарушители. Это в значительной мере сводит на нет усилия по борьбе с эпидемией.
В результате об успехах (или неудаче) Израиля, думаю, можно будет судить через месяц-два, когда вакцинирована будет бОльшая часть населения.
Почему в других странах с меньшим % вакцинации и наличием британского штамма нет такого ужаса, как в Израиле?
Вообще-то, никакого особого "ужаса" в Израиле нет. Он далеко не на первых местах ни по количеству случаев болезни, ни по смертям.
И с сегодняшнего дня до 31 января аэропорт Бен-Гурион закрыт
АВТОР: Майя Гельфанд, журналист 26 декабря 2020 15:54
Сегодня 26 января 2021 года, или ты месяца попутал ? 26 декабря или 26 января. какая разница ? (с) твой любимый Зеленский
По словам freeze, Израиль активно вакцинируется. Также freeze активно ставит Израиль в пример вакцинации.
А тут приходит shapo и ломает всю схему
Тролль, ты о чем тут лепечешь в очередной раз даже не прочитав что я написал? Закрытие аэропорта Бен-Гурион какое отношение имеет к вакцинации?
Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно. Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы: 1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости? - По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения. (На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..) 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно. (Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...) 3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах. (Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Lady_N написав: Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно. Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы: 1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости? - По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения. (На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..) 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно. (Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...) 3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах. (Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
На счёт тяжёлый больных, мне кажется у нас статистика не правдивая, по факту больше тяжело больных, и ещё один момент, в Израиле много сильно пожилых людей, у нас же до 80-90 лет мало кто доживает. А тяжело переносят корону в основном старики и пожилые. ПС, кстати, да, а где Фриз))))