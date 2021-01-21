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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2673267426752676 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 39 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 53 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 119 Додано: Вів 26 січ, 2021 21:44 Lady_N написав:

Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.

Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:

1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?

- По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска , то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.

(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)

2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?

- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.

(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)

3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.

(Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?- По нашим оценкам, если будут вакцинированы, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.(Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине) Данные смотрю здесь:

1)Я не отвечаю любезностями на необоснованные наезды тролля с политической ветки который там прописан

2) По поводу Израиля здесь уже поясняли почему так распространена эпидемия. Там есть израильский религиозный сектор и арабский которые плевать хотели на распоряжения правительства и есть мнение что всю страну было закрывать необязательно в предыдущие локдауны ограничившись несколькими районами и городами, но сделать это нельзя из политических соображений.

3) Несмотря на большой процент привитых до хотя бы 50% получивших оба укола ещё далеко. Закрытие аэропорта связано с новыми порциями коронавируса который все равно будет просачиваться через не закрытые сухопутные границы.

4) Израильская система здравоохранения очень социалистична. С одной стороны ввиду символической стоимости медстрахования она доступна всем, с другой - в ней хроническая нехватка врачей и среднего медперсонала по разным причинам и недостаток больниц

4) Почему-то неучтен опыт Австралии и Новой Зеландии которые ещё не начали вакцинация, но очень жёстко отслеживают все случаи заражения и держат карантин намного лучше европейских стран и США

5) Верить украинской статистике все равно что верить украинским политикам 1)Я не отвечаю любезностями на необоснованные наезды тролля с политической ветки который там прописан2) По поводу Израиля здесь уже поясняли почему так распространена эпидемия. Там есть израильский религиозный сектор и арабский которые плевать хотели на распоряжения правительства и есть мнение что всю страну было закрывать необязательно в предыдущие локдауны ограничившись несколькими районами и городами, но сделать это нельзя из политических соображений.3) Несмотря на большой процент привитых до хотя бы 50% получивших оба укола ещё далеко. Закрытие аэропорта связано с новыми порциями коронавируса который все равно будет просачиваться через не закрытые сухопутные границы.4) Израильская система здравоохранения очень социалистична. С одной стороны ввиду символической стоимости медстрахования она доступна всем, с другой - в ней хроническая нехватка врачей и среднего медперсонала по разным причинам и недостаток больниц4) Почему-то неучтен опыт Австралии и Новой Зеландии которые ещё не начали вакцинация, но очень жёстко отслеживают все случаи заражения и держат карантин намного лучше европейских стран и США5) Верить украинской статистике все равно что верить украинским политикам Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4550 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 січ, 2021 21:52 shapo

Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно.

ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной. vetka Повідомлень: 6859 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2673267426752676 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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