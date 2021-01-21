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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:44

  Lady_N написав:
Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно.
Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы:
1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости?
- По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения.
(На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..)
2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле?
- Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно.
(Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...)
3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах.
(Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине :shock:) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

1)Я не отвечаю любезностями на необоснованные наезды тролля с политической ветки который там прописан
2) По поводу Израиля здесь уже поясняли почему так распространена эпидемия. Там есть израильский религиозный сектор и арабский которые плевать хотели на распоряжения правительства и есть мнение что всю страну было закрывать необязательно в предыдущие локдауны ограничившись несколькими районами и городами, но сделать это нельзя из политических соображений.
3) Несмотря на большой процент привитых до хотя бы 50% получивших оба укола ещё далеко. Закрытие аэропорта связано с новыми порциями коронавируса который все равно будет просачиваться через не закрытые сухопутные границы.
4) Израильская система здравоохранения очень социалистична. С одной стороны ввиду символической стоимости медстрахования она доступна всем, с другой - в ней хроническая нехватка врачей и среднего медперсонала по разным причинам и недостаток больниц
4) Почему-то неучтен опыт Австралии и Новой Зеландии которые ещё не начали вакцинация, но очень жёстко отслеживают все случаи заражения и держат карантин намного лучше европейских стран и США
5) Верить украинской статистике все равно что верить украинским политикам
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:52

shapo
Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно.
ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.
vetka
 
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