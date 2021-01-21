Lady_N написав: Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно. Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы: 1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости? - По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения. (На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..) 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население. Такие страны, как Сингапур, Гонконг, Китай отнеслись к этому очень серьезно и произвели революцию в своей системе здравоохранения. Они научились справляться с непредвиденными ситуациями, обучили персонал, закупили необходимое оборудование. Полностью перестроили всю систему. У нас в Израиле специалисты высочайшего уровня. Наши научные лаборатории считаются одними из лучших в мире. Чего у нас не хватает – так это ответственного отношения государства к здоровью граждан. Мы видим, что наша система не совершенна. Настолько, что год от года становится только хуже. В нашу систему здравоохранения вкладывается слишком мало денег. Даже сейчас, во время эпидемии, средств недостаточно. (Странно, в Украине ни спецов, ни лабораторий, ни денег, ни вакцинации...) 3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах. (Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
1)Я не отвечаю любезностями на необоснованные наезды тролля с политической ветки который там прописан 2) По поводу Израиля здесь уже поясняли почему так распространена эпидемия. Там есть израильский религиозный сектор и арабский которые плевать хотели на распоряжения правительства и есть мнение что всю страну было закрывать необязательно в предыдущие локдауны ограничившись несколькими районами и городами, но сделать это нельзя из политических соображений. 3) Несмотря на большой процент привитых до хотя бы 50% получивших оба укола ещё далеко. Закрытие аэропорта связано с новыми порциями коронавируса который все равно будет просачиваться через не закрытые сухопутные границы. 4) Израильская система здравоохранения очень социалистична. С одной стороны ввиду символической стоимости медстрахования она доступна всем, с другой - в ней хроническая нехватка врачей и среднего медперсонала по разным причинам и недостаток больниц 4) Почему-то неучтен опыт Австралии и Новой Зеландии которые ещё не начали вакцинация, но очень жёстко отслеживают все случаи заражения и держат карантин намного лучше европейских стран и США 5) Верить украинской статистике все равно что верить украинским политикам
shapo Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно. ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.
vetka написав:shapo Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно. ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.
Начнут вакцинировать в конце февраля, пока одобрен только пфайзер
Востаннє редагувалось shapo в Вів 26 січ, 2021 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N написав: 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население.
а как вы считаете, кто лучше? Израиль по коэф.смертности на 55 месте между Украиной и Россией. Канада на 52.
Lady_N написав: 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население.
а как вы считаете, кто лучше? Израиль по коэф.смертности на 55 месте между Украиной и Россией. Канада на 52.
Так эпидемия ж не закончилась, так что в принципе рано ещё список составлять.
vetka написав:shapo Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно. .
В Чехии число зарегистрированных случаев приближается к 1 млн, т.е. 10% населения. По оценкам, реальное число где-то 3 млн - 30%. Умерло около 16 тыс, но в связи с этим на этой неделе был скандал: Новый министр здравоохранения заявил, что из этих 16 тыс: 30% - умерли от ковида 60% - был положительный тест, но у них были тяжелые хронические заболевания (рак последней стадии, диабет и т.д) 10% - никакого отношения к ковиду не имеют ( как пример он привел, что человек с положительным тестом попал в автоаварию) Будут еще собирать комиссию и все заново пересчитывать. Избыточную смертность он связывает из-за недоступности медицины: врачи отменяют обследования и плановые операции, а также пациенты боятся ходить в больницы для осмотра. Еще один скандал был связан с тестами: Бюджет проплатил за тесты 1 млрд евро (средняя цена за тест 200 евро). хотя реально она около 50 евро. Так что, кому война, а кому мать родна. Почти каждую неделю увольняют какого-то чиновника за то, что влез без очереди на вакцинацию или же нарушил ограничения. Народ устал от всего этого, начинают самовольно открывать рестораны, отели, проводить вечеринки. Вакцинация идет медленно ( провакцинировано около 2%). Причина: задержка поставок вакцин. ну и желающих пока не очень много (пока что зарегистрировалось только 40 процентов из группы 80+)
Lady_N написав:....... Вместо обмена любезностями лучше бы прочитали текст по упомянутой ссылке за 26 декабря 2020. Актуально и полезно. Израильский эпидемиолог отвечает на вопросы: 1)- Какая доля населения должно быть вакцинирована, чтобы можно было говорить о снижении заболеваемости? - По нашим оценкам, если будут вакцинированы два миллиона человек, которые находятся в зоне риска, то можно будет снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения. (На сейчас по факту вакцинировали 44,9% страны и что? Приехали! Закрыли аэропорт..) ...... 3) - Я считаю, что главным показателем должно быть количество тяжелых больных, госпитализированных в больницах. (Вот этот показатель завел меня в тупик.. Сравнивая его в Украине с Израилем, я не могу понять, как в Израиле он может быть в 6,7 раз больше, чем в Украине ) Данные смотрю здесь: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
1. Вакцинированных людей много, но не 44,9%. Тем более, с 2 дозами. Для того, чтобы "снять с повестки дня кризис в системе здравоохранения и отменить ограничения", возможно, и достаточно, но должны выздороветь те, кто заболел "до того". Это ещё не успело произойти. 3. Что Вы берёте за "количество тяжелых больных"? Я так понимаю, количество "серьёзных критических случаев" по таблице ворлдметра. Не думаю, что так можно сравнивать. Это в разных странах понимается по-разному. Так же, как и условия госпитализации разные. По количеству смертей Израиль и Украина близки - 489 и 506, соответственно.
Достаточно благополучное положение в Украине (России, Беларуси) остаётся загадкой ещё с прошлого года. Здесь часто обсуждали этот вопрос. Объяснения были от противотуберкулёзной вакцинации до того, что у нас старики умирают раньше. Но, в общем, вопрос остался открытым.