Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
vetka написав:shapo Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно. .
Британия как и Исландия тоже острова
Да, но они не закрывались полностью на локдаун от внешнего мира.
Живу в Нідерландах 8 років з гаком. На вихідних вирішив прогулятися Veluwezoom — відомий національний парк. По суті це облаштований ліс. Отримав штраф 110 євро за те, що зайшов на доріжку перекриту червоно-білою стрічкою. Доріжка була перекрита в зв’язку із короною. Вона була тупикова і могли скопичуватися люди. Вроді все вірно. Але прикол в тому, що це було досить пізно, і людей поряд майже не було. А на перекритій доріжці взагалі не було. Я не знав, але на горбку стояло авто з охороною (BOA) десь за 2 км. Виявляється перекрита доріжка — то було їхнє рибне місце і вони там сидять в засаді і спостерігають в бінокль. Вони мене засікли і примчали на газах в мить. Виписали штраф 110 євро. На всі пояснення, що яка тут корона, людей нема, всі вже порозходилися- ніякої рекції — зайшов за стрічку — будеш платити. Ну ок. Перетнув заборонну стрічку, каюсь, оплачу. Але як на мене — це ідіотизм, і типова мєнтовське обдиралово....
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Живу в Нідерландах 8 років з гаком. На вихідних вирішив прогулятися Veluwezoom — відомий національний парк. По суті це облаштований ліс. Отримав штраф 110 євро за те, що зайшов на доріжку перекриту червоно-білою стрічкою. Доріжка була перекрита в зв’язку із короною. Вона була тупикова і могли скопичуватися люди. Вроді все вірно. Але прикол в тому, що це було досить пізно, і людей поряд майже не було. А на перекритій доріжці взагалі не було. Я не знав, але на горбку стояло авто з охороною (BOA) десь за 2 км. Виявляється перекрита доріжка — то було їхнє рибне місце і вони там сидять в засаді і спостерігають в бінокль. Вони мене засікли і примчали на газах в мить. Виписали штраф 110 євро. На всі пояснення, що яка тут корона, людей нема, всі вже порозходилися- ніякої рекції — зайшов за стрічку — будеш платити. Ну ок. Перетнув заборонну стрічку, каюсь, оплачу. Але як на мене — це ідіотизм, і типова мєнтовське обдиралово....
это все загнивающий Запад толи дело у нас - все для людей
Поговорка "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится" — это констатация того, что люди ленивы и непредусмотрительны, идут вслед за событиями, а не опережая их; предпочитают полагаться на случай, на судьбу, а не формировать её; не думать, анализировать ситуацию, моделировать грядущие события, чтобы встретить их последствия во всеоружии, а пускать дело на самотек, как кривая вывезет.
Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування причин смерті 17-річного підлітка у місті Краматорську Донецької області і настання масових ускладнень після проведення вакцинації проти кору та краснухи серед населення Донецької області, а також для перевірки правомірності застосування вакцини, якою були проведені зазначені щеплення:
"... Професор Карабан О.М. (Харків) з посиланням на академіка Мєдуніцина Н.В. (Москва), зокрема, засвідчує, що при наявності у людини достатнього (напруженого) імунітету до будь якої інфекції проведення вакцинації або ревакцинації не рекомендовано, тому що циркулюючи в крові антитіла до вірусу будуть інактивувати (знешкоджувати) введений антиген, і лише знижувати повторну імунну відповідь. Тобто, необхідний специфічний імунітет, у даному випадку, не сформується і, таким чином, кінцева ціль вакцинації не буде досягнута.
...У Вказівках по міжнародним поставкам вакцин та сироваток ВООЗ (Женева, 2007 р.) зазначено, що «виробництво та контроль за якістю вакцин потребують повної відповідності належній практиці виробництва (НПВ) та належній лабораторній практиці (НЛП). Якість готового продукту не може бути визначена лише на основі лабораторних тестів. Постачальник повинен мати документ, що засвідчує реєстрацію препарату в країні-виробника, документацію з контролю якості вакцини, свідоцтво про належну виробничу практику, протоколи перевірок виробництва та контролю якості, сертифікат імпорту, свідоцтво про реєстрацію в інших країнах».
... Довідково: Не існує абсолютно безпечних вакцин. Будь-яка вакцина може викликати побічні дії в організмі. Побічні дії вакцин, з одного боку, залежать від якостей самого препарату, з другого - від стану фізіологічних систем та генетичних властивостей людини. Спорадичні випадки побічних дій, пов’язані з порушеннями виробництва та зберігання вакцин, з недостатнім обстеженням пацієнтів та недотриманням правил техніки вакцинації, легко попереджуванні при підсиленні вимог до виробництва та медичного персоналу. (Акад. Н.В. Мєдуніцин, Державний НДІ стандартизації та контролю медичних біологічних препаратів, Москва, РФ)".
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Lady_N написав: 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население.
а как вы считаете, кто лучше? Израиль по коэф.смертности на 55 месте между Украиной и Россией. Канада на 52.
Не могу назвать "кто лучше", не владею информацией на достаточном уровне. В этом вопросе считаю, что Freeze лучше разбирается и надеюсь, что он скоро появится и все разложит по полочкам.
Lady_N написав: 2) -Где справились с эпидемией лучше, чем в Израиле? - Это Канада, Дания, Исландия. Это демократические государства, которые действовали и продолжают действовать профессионально, быстро, привлекая к борьбе с вирусом все население.
а как вы считаете, кто лучше? Израиль по коэф.смертности на 55 месте между Украиной и Россией. Канада на 52.
Не могу назвать "кто лучше", не владею информацией на достаточном уровне. В этом вопросе считаю, что Freeze лучше разбирается и надеюсь, что он скоро появится и все разложит по полочкам.
Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
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andriykulyk76 написав:Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
Після вживання малосольних огірків вже були мільйони смертей. Напевне, малосольні огіркі дуже небезпечні, але все одно програють хлібу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.