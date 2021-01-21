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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2675267626772678

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:47

  _hunter написав:Да -- советский менталитет -- он такой... 8лет! человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал. :)

Кому что, а вшивому баня. При СССР было достаточно публикации в газете чтобы человек терял должность, а в незалежной про-европейской Украине в которой правят худшие образцы прежнего партийно-комсомольского аппарата ловят под видео-камеры чиновника-взяточника и он спокойно выходит заплатив судье на свободу. Да и Европа с своей толерантностью уже дошла до маразма когда коренные жители остаются в меньшинстве работая на понаехавших бездельников
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:32

  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:
Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

https://focus.ua/world/472344-v-voz-rasskazali-o-pobochnyh-effektah-posle-vakciny-ot-covid-19-i-o-letalnyh-ishodah


Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".

"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:40

  shapo написав:
  _hunter написав:Да -- советский менталитет -- он такой... 8лет! человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал. :)

Кому что, а вшивому баня. При СССР было достаточно ....

В данном случае _hunter пишет не о советской власти и "коммуняках", а о наших привычках, характерных для всех бывших советских республик (=бывшей Российской империи).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал

Человек написал про то что:
  • охрана сидит в засаде и рубит бабло, точь-в-точь как совковые гаишники с радаром возле спрятанного в листве знака, в дореформенные времена
  • ограничения часто-густо абсурдны ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья в том что человек гуляет по тупиковой тропинке парка раз в парке можно гулять, точь-в-точь как некоторые непущать времён СССР частично оставшиеся и в Украине
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну что все готовы к новым штамам короны ? Уже начинаем опять боятся ? На самом деле вот вам ответ зачем и кто это делает
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:43

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:
Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

[url]https://focus.ua/world/472344-v-voz-rasskazali-o-pobochnyh-effektah-posle-vakciny-ot-covid-19-i-o-letalnyh-ishodah[/url

Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".

"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия.
Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но...
Печалька.


Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"?
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