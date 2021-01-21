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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 січ, 2021 11:47
_hunter написав:
Да -- советский менталитет -- он такой... 8лет! человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал.
Кому что, а вшивому баня. При СССР было достаточно публикации в газете чтобы человек терял должность, а в незалежной про-европейской Украине в которой правят худшие образцы прежнего партийно-комсомольского аппарата ловят под видео-камеры чиновника-взяточника и он спокойно выходит заплатив судье на свободу. Да и Европа с своей толерантностью уже дошла до маразма когда коренные жители остаются в меньшинстве работая на понаехавших бездельников
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:32
andriykulyk76 написав:
Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:40
shapo написав: _hunter написав:
Да -- советский менталитет -- он такой... 8лет! человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал.
Кому что, а вшивому баня. При СССР было достаточно ....
В данном случае _hunter
пишет не о советской власти и "коммуняках", а о наших привычках, характерных для всех бывших советских республик (=бывшей Российской империи).
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:56
_hunter написав:
человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал
Человек написал про то что:
- охрана сидит в засаде и рубит бабло, точь-в-точь как совковые гаишники с радаром возле спрятанного в листве знака, в дореформенные времена
- ограничения часто-густо абсурдны ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья в том что человек гуляет по тупиковой тропинке парка раз в парке можно гулять, точь-в-точь как некоторые непущать времён СССР частично оставшиеся и в Украине
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:15
Ну что все готовы к новым штамам короны ? Уже начинаем опять боятся ? На самом деле вот вам ответ зачем и кто это делает
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Додано: Сер 27 січ, 2021 13:43
ЛАД написав: andriykulyk76 написав:
Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
[url]https://focus.ua/world/472344-v-voz-rasskazali-o-pobochnyh-effektah-posle-vakciny-ot-covid-19-i-o-letalnyh-ishodah[/url
Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия.
Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но...
Печалька.
Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"?
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