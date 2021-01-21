Додано: Сер 27 січ, 2021 15:09

vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав: человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал

Человек написал про то что:

охрана сидит в засаде и рубит бабло, т очь-в-точь как совковые гаишники с радаром возле спрятанного в листве знака, в дореформенные времена

возле спрятанного в листве знака, в дореформенные времена ограничения часто-густо абсурдны ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья в том что человек гуляет по тупиковой тропинке парка раз в парке можно гулять, точь-в-точь как некоторые непущать времён СССР частично оставшиеся и в Украине

Да я понялИ "засада" выглядит довольно странно. Но, возможно, парни просто устали от рутины и занялись банальной "рыбалкой"А отличие от совко-гаишников одно, но громадное: "те" деньги себе в карман складывали, "эти" -- в городской бюджет.Насчет "ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья": тут есть тонкий момент ("теория разбитых окон" и вот-это все) -- при нарушении мелких правил возникает подспудное желание нарушить и правило "чуть больше". Вроде "ну никого же ночью нет на дороге -- проеду-ка на красный разок" да "ну пустой же город -- чего б 200 не поехать?". А потом таких джигитов оказывается в городе двое -- и вот: