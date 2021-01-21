_hunter написав:Да -- советский менталитет -- он такой... 8лет! человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал.
Кому что, а вшивому баня. При СССР было достаточно публикации в газете чтобы человек терял должность, а в незалежной про-европейской Украине в которой правят худшие образцы прежнего партийно-комсомольского аппарата ловят под видео-камеры чиновника-взяточника и он спокойно выходит заплатив судье на свободу. Да и Европа с своей толерантностью уже дошла до маразма когда коренные жители остаются в меньшинстве работая на понаехавших бездельников
Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия. Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но... Печалька.
_hunter написав:человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал
Человек написал про то что:
охрана сидит в засаде и рубит бабло, точь-в-точь как совковые гаишники с радаром возле спрятанного в листве знака, в дореформенные времена
ограничения часто-густо абсурдны ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья в том что человек гуляет по тупиковой тропинке парка раз в парке можно гулять, точь-в-точь как некоторые непущать времён СССР частично оставшиеся и в Украине
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия. Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но... Печалька.
Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"?
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ЛАД написав:----------------------------- andriykulyk76 ----- ЛАД писал
Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"?
Бросьте заниматься софистикой. Полагаю, эксперт ВОЗ (между прочим, так же, как и Вы в своём посте) имела ввиду "вследствие". Срабатывает неточность человеческого языка (или неточность перевода). Лень слушать её прямую речь - https://mobile.twitter.com/WHO/status/1351924464787759106. Если Вам очень интересно, займитесь.
_hunter написав:человек в европах живет -- и обязательность соблюдения законов так и не осознал
Человек написал про то что:
охрана сидит в засаде и рубит бабло, точь-в-точь как совковые гаишники с радаром возле спрятанного в листве знака, в дореформенные времена
ограничения часто-густо абсурдны ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья в том что человек гуляет по тупиковой тропинке парка раз в парке можно гулять, точь-в-точь как некоторые непущать времён СССР частично оставшиеся и в Украине
Да я понял И "засада" выглядит довольно странно. Но, возможно, парни просто устали от рутины и занялись банальной "рыбалкой" А отличие от совко-гаишников одно, но громадное: "те" деньги себе в карман складывали, "эти" -- в городской бюджет.
Насчет "ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья": тут есть тонкий момент ("теория разбитых окон" и вот-это все) -- при нарушении мелких правил возникает подспудное желание нарушить и правило "чуть больше". Вроде "ну никого же ночью нет на дороге -- проеду-ка на красный разок" да "ну пустой же город -- чего б 200 не поехать?". А потом таких джигитов оказывается в городе двое -- и вот: https://2day.kh.ua/v-dtp-na-saltovke-po ... -cheloveka