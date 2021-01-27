vetka написав:shapo Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно. ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.
Начнут вакцинировать в конце февраля, пока одобрен только пфайзер
пфайзер не работает против юаровского штамма, таки помидоры...
_hunter написав:Насчет "ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья": тут есть тонкий момент ("теория разбитых окон" и вот-это все) -- при нарушении мелких правил возникает подспудное желание нарушить и правило "чуть больше".
Не создавая подобные запреты - не провоцируешь подобные нарушение. Теория разбитых окон так же о том что если окна не нужны то их не надо делать.
_hunter написав:Вроде "ну никого же ночью нет на дороге -- проеду-ка на красный разок" да "ну пустой же город -- чего б 200 не поехать?".
В Европе не включают ночью желтый мигающий для того чтобы не заставлять людей стоять на красный на пустой улице?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Не могу назвать "кто лучше", не владею информацией на достаточном уровне. В этом вопросе считаю, что Freeze лучше разбирается и надеюсь, что он скоро появится и все разложит по полочкам.
кроме шуток, где он, начинаю нервничать.
Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
vetka написав:shapo Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно. ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.
Начнут вакцинировать в конце февраля, пока одобрен только пфайзер
пфайзер не работает против юаровского штамма, таки помидоры...
Кучинелли написав:кроме шуток, где он, начинаю нервничать.
Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.