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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2676267726782679

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:57

  edvardd написав:
  shapo написав:
  vetka написав:shapo
Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно.
ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.

Начнут вакцинировать в конце февраля, пока одобрен только пфайзер

пфайзер не работает против юаровского штамма, таки помидоры...

Вы эпидимиолог?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Насчет "ибо нет совершенно никакой угрозы для жизни и здоровья": тут есть тонкий момент ("теория разбитых окон" и вот-это все) -- при нарушении мелких правил возникает подспудное желание нарушить и правило "чуть больше".


Не создавая подобные запреты - не провоцируешь подобные нарушение. Теория разбитых окон так же о том что если окна не нужны то их не надо делать.
  _hunter написав:Вроде "ну никого же ночью нет на дороге -- проеду-ка на красный разок" да "ну пустой же город -- чего б 200 не поехать?".

В Европе не включают ночью желтый мигающий для того чтобы не заставлять людей стоять на красный на пустой улице?
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:50

Большая статья-расследование от StateWatch
Випробування 81 мільярдом: на що насправді витратили Фонд боротьби з COVID-19
25.01.2021

https://project.liga.net/projects/covid19_fund/
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:03

vetka Lady_N

Не могу назвать "кто лучше", не владею информацией на достаточном уровне. В этом вопросе считаю, что Freeze лучше разбирается и надеюсь, что он скоро появится и все разложит по полочкам.

кроме шуток, где он, начинаю нервничать.

Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:05

  shapo написав:
  edvardd написав:
пфайзер не работает против юаровского штамма, таки помидоры...

Вы эпидимиолог?

Еще недавно он был безапеляционным прожженым политологом
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:10

  edvardd написав:
  shapo написав:
  vetka написав:shapo
Австралию и Новая Зеландию легко закрыть полностью на карантин. Континентальные страны очень сложно. Как только островные государства откроют, там сразу же опять появится вирус. Это же элементарно.
ПС у меня есть знакомый сам британец, живёт в Австралии, я с ним переписывалась ещё летом или осенью, писал, что у них там всё ок, только очень плохо - не может слетать в Британию к матери и новорождённому внуку. Кстати, спрошу у него что у них там с вакциной.

Начнут вакцинировать в конце февраля, пока одобрен только пфайзер

пфайзер не работает против юаровского штамма, таки помидоры...

Вы эпидимиолог?[/quote]


нет, я читать умею...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:22

Украина и более 85 стран не получат вакцин от COVID-19 в широком доступе до 2023 года, - The Economist

https://www.google.com/amp/s/ru.espreso ... mist%3famp

Зображення

"В развивающихся странах широкого охвата прививками не удастся достичь до 2023 года, если это вообще произойдет", - говорится в статье.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:36

  Кучинелли написав:кроме шуток, где он, начинаю нервничать.

Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.

наверное, много потерял? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:48

  edvardd написав:
  shapo написав:Вы эпидимиолог?

Нет , я читать умею...


С такими способностями не пробовали самолёты или на худой конец небоскрёбы строить?
Это ненамного сложнее чем лечить людей
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:51

shapo, а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК?
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Ромасик
 
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