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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2678267926802681>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:наверное, много потерял?

Что ты сбродное потерял?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:39

  Ромасик написав:shapo, а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК?

Нет, они этому долго учатся как и врачи.
А делать выводы о эффективности или неэффективности вакцины когда у врачей занимающимся этим всю жизнь ещё нет единого мнения мягко говоря самонадеянно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:54

  andrein написав:Украина и более 85 стран не получат вакцин от COVID-19 в широком доступе до 2023 года, - The Economist

"В развивающихся странах широкого охвата прививками не удастся достичь до 2023 года, если это вообще произойдет", - говорится в статье.


Украине переживать не о чем. У нас и без вакцинации число заболевших неплохо снижается.. :mrgreen:
У нас не знают, сколько той вакцины вообще понадобится. Сначала планировали бесплатно вакцинировать 20 млн чел, сейчас уже 30 млн., а опросы показывают, что "не против" вакцинации около 50% людей.
А реальную потребность мы узнаем только тогда, когда вакцинация начнется.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:55

  shapo написав:
  Ромасик написав:shapo, а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК?

Нет, они этому долго учатся как и врачи.
А делать выводы о эффективности или неэффективности вакцины когда у врачей занимающимся этим всю жизнь ещё нет единого мнения мягко говоря самонадеянно

процитировать некого эпидемиолога, сказавшего, к примеру, что пфайзер не работает против юаровского штамма, это самонадеянно?
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:20

  Lady_N написав:У нас не знают, сколько той вакцины вообще понадобится. Сначала планировали бесплатно вакцинировать 20 млн чел, сейчас уже 30 млн., а опросы показывают, что "не против" вакцинации около 50% людей.

а ссылка на данный опрос есть?
Мою маму-медика, не работающую с короной, недавно опрашивали на счет китайской вакцины. Весь отдел отказался.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35

  Ромасик написав:
  Lady_N написав:У нас не знают, сколько той вакцины вообще понадобится. Сначала планировали бесплатно вакцинировать 20 млн чел, сейчас уже 30 млн., а опросы показывают, что "не против" вакцинации около 50% людей.

а ссылка на данный опрос есть?
Мою маму-медика, не работающую с короной, недавно опрашивали на счет китайской вакцины. Весь отдел отказался.


Будь-ласка
https://news.liga.net/society/news/bols ... atno-opros
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:38

  Ромасик написав:
  shapo написав:
  Ромасик написав:shapo, а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК?

Нет, они этому долго учатся как и врачи.
А делать выводы о эффективности или неэффективности вакцины когда у врачей занимающимся этим всю жизнь ещё нет единого мнения мягко говоря самонадеянно

процитировать некого эпидемиолога, сказавшего, к примеру, что пфайзер не работает против юаровского штамма, это самонадеянно?

Естественно, ибо нужно знать что это за эпидимиолог,его послужной список и на какие исследования он опирается. И это могут оценить только другие эпидимиологи, а не читатели статей или интервью
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:57

  Lady_N написав:Будь-ласка
https://news.liga.net/society/news/bols ... atno-opros

спасибо. Но как ожидалось, не раскрыта тема вакцины, а синовак может очень разочаровать 40% подопытных))
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:59

  shapo написав:Естественно, ибо нужно знать что это за эпидимиолог,его послужной список и на какие исследования он опирается. И это могут оценить только другие эпидимиологи, а не читатели статей или интервью

вот-вот, а здесь, на ФИНАНСОВОМ форуме таковых нет, по этому эта ветка чисто потрендеть :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:09

  Кучинелли написав:vetka Lady_N

Не могу назвать "кто лучше", не владею информацией на достаточном уровне. В этом вопросе считаю, что Freeze лучше разбирается и надеюсь, что он скоро появится и все разложит по полочкам.

кроме шуток, где он, начинаю нервничать.

Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.

Ну Йосип драний, не иначе Бойцовский клуб. Я ни Питт, ни Нортон, меня там явно не ждут. Главное, что с Фризом всё хорошо. Реально, аж отлягло.
vetka
 
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