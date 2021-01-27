andrein написав:Украина и более 85 стран не получат вакцин от COVID-19 в широком доступе до 2023 года, - The Economist
"В развивающихся странах широкого охвата прививками не удастся достичь до 2023 года, если это вообще произойдет", - говорится в статье.
Украине переживать не о чем. У нас и без вакцинации число заболевших неплохо снижается.. У нас не знают, сколько той вакцины вообще понадобится. Сначала планировали бесплатно вакцинировать 20 млн чел, сейчас уже 30 млн., а опросы показывают, что "не против" вакцинации около 50% людей. А реальную потребность мы узнаем только тогда, когда вакцинация начнется.
Lady_N написав:У нас не знают, сколько той вакцины вообще понадобится. Сначала планировали бесплатно вакцинировать 20 млн чел, сейчас уже 30 млн., а опросы показывают, что "не против" вакцинации около 50% людей.
а ссылка на данный опрос есть? Мою маму-медика, не работающую с короной, недавно опрашивали на счет китайской вакцины. Весь отдел отказался.
Lady_N написав:У нас не знают, сколько той вакцины вообще понадобится. Сначала планировали бесплатно вакцинировать 20 млн чел, сейчас уже 30 млн., а опросы показывают, что "не против" вакцинации около 50% людей.
а ссылка на данный опрос есть? Мою маму-медика, не работающую с короной, недавно опрашивали на счет китайской вакцины. Весь отдел отказался.
shapo написав:Естественно, ибо нужно знать что это за эпидимиолог,его послужной список и на какие исследования он опирается. И это могут оценить только другие эпидимиологи, а не читатели статей или интервью
вот-вот, а здесь, на ФИНАНСОВОМ форуме таковых нет, по этому эта ветка чисто потрендеть
Не могу назвать "кто лучше", не владею информацией на достаточном уровне. В этом вопросе считаю, что Freeze лучше разбирается и надеюсь, что он скоро появится и все разложит по полочкам.
кроме шуток, где он, начинаю нервничать.
Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
Ну Йосип драний, не иначе Бойцовский клуб. Я ни Питт, ни Нортон, меня там явно не ждут. Главное, что с Фризом всё хорошо. Реально, аж отлягло.