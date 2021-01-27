RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2678267926802681

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:11

Что это за ЮАРовский штамм?
hume
 
Повідомлень: 7259
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:45

​​Танзания получила 27 миллионов евро от ЕС на борьбу с пандемией и объявила страну свободной от коронавируса.

Европейский союз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с COVID-19.
Деньги из Фонда солидарности Европейского союза были предназначены для борьбы с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями.
По сути средства предназначались для разработки вакцины, покупки средств индивидуальной защиты, лекарств, для проведения вакцинации населения.
Однако после получения денег власти Танзании объявили страну свободной от коронавируса и не стали вакцинировать своё население. Президент страны Джон Магуфули заявил, что не намерен использовать какую-либо вакцину от COVID-19, а вместо этого остановится на местных травах для защиты от болезни.
"Люди наконец-то узнают правду о том, что мы в безопасности в Танзании. Знаете что? Здесь никто не носит маски. Это потому, что мы в безопасности, вы думаете, что мы не боимся умереть? Коронавирус далеко от нас. Мы его ликвидировали. Мы молились, превозносили Бога, и он нас услышал", - заявил Магуфули.
Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.
Представители Фонда теперь негодуют и выражают своё недовольство в парламенте. Также это разозлило фармацевтические компании Европы.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2678267926802681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7363 1726863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 22:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (969)
28.01.2021 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.