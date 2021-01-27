Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2678267926802681 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 39 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 53 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 119 Додано: Сер 27 січ, 2021 23:11 Что это за ЮАРовский штамм? hume Повідомлень: 7259 З нами з: 27.12.12 Подякував: 717 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 23:45 ​​Танзания получила 27 миллионов евро от ЕС на борьбу с пандемией и объявила страну свободной от коронавируса.



Европейский союз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с COVID-19.

Деньги из Фонда солидарности Европейского союза были предназначены для борьбы с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями.

По сути средства предназначались для разработки вакцины, покупки средств индивидуальной защиты, лекарств, для проведения вакцинации населения.

Однако после получения денег власти Танзании объявили страну свободной от коронавируса и не стали вакцинировать своё население. Президент страны Джон Магуфули заявил, что не намерен использовать какую-либо вакцину от COVID-19, а вместо этого остановится на местных травах для защиты от болезни.

"Люди наконец-то узнают правду о том, что мы в безопасности в Танзании. Знаете что? Здесь никто не носит маски. Это потому, что мы в безопасности, вы думаете, что мы не боимся умереть? Коронавирус далеко от нас. Мы его ликвидировали. Мы молились, превозносили Бога, и он нас услышал", - заявил Магуфули.

Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.

Представители Фонда теперь негодуют и выражают своё недовольство в парламенте. Также это разозлило фармацевтические компании Европы. andrein

Повідомлень: 1089 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 00:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире andrein написав: Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом. Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.

Мизантрóп

Повідомлень: 5270 З нами з: 03.12.14 Подякував: 842 раз. Подякували: 944 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 07:17 Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год vladislavlvov

Повідомлень: 2408 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 07:39 ЛАД написав: andriykulyk76 написав: ЛАД написав: -----------------------------

andriykulyk76

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Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао. ----------------------------------Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

https://focus.ua/world/472344-v-voz-rasskazali-o-pobochnyh-effektah-posle-vakciny-ot-covid-19-i-o-letalnyh-ishodah

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Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".

-----------------------------

"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия.

Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но...

Печалька.



Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"? -------Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".-----------------------------"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия.Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но...Печалька.Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"?

Бросьте заниматься софистикой.

Полагаю, эксперт ВОЗ (между прочим, так же, как и Вы в своём посте) имела ввиду "вследствие". Срабатывает неточность человеческого языка (или неточность перевода). Лень слушать её прямую речь - https://mobile.twitter.com/WHO/status/1351924464787759106 . Если Вам очень интересно, займитесь. Бросьте заниматься софистикой.Полагаю, эксперт ВОЗ (между прочим, так же, как и Вы в своём посте) имела ввиду "вследствие". Срабатывает неточность человеческого языка (или неточность перевода). Лень слушать её прямую речь -. Если Вам очень интересно, займитесь.



Яка ж це софістика? Різниця принципова. Ви самі це визнали, спробувавши мене повчати не розібравшись в суті.



Звісно що експерт ВООЗ говорила про "внаслідок". Я про це написав в першому ж пості. Ви напевно пропустили через неуважність. Риторика ВООЗ в стилі "ми не бачимо смертей від вакцин" зрозуміла і очікувана:

viewtopic.php?p=5154335#p5154335



Те що Фокус перекрутив (навмисно чи ненавмисно, не важливо) теж зрозуміло - "іздержкі" їх професії.



А от те що ви запостили ці перекручення - не зовсім зрозуміло. Що це, звичайна неуважніть чи навмисне бажання видати бажане за дійсне? Таки схиляюсь до першого, судячи з ходу розмови. Яка ж це софістика? Різниця принципова. Ви самі це визнали, спробувавши мене повчати не розібравшись в суті.Звісно що експерт ВООЗ говорила про "внаслідок". Я про це написав в першому ж пості. Ви напевно пропустили через неуважність. Риторика ВООЗ в стилі "ми не бачимо смертей від вакцин" зрозуміла і очікувана:Те що Фокус перекрутив (навмисно чи ненавмисно, не важливо) теж зрозуміло - "іздержкі" їх професії.А от те що ви запостили ці перекручення - не зовсім зрозуміло. Що це, звичайна неуважніть чи навмисне бажання видати бажане за дійсне? Таки схиляюсь до першого, судячи з ходу розмови. andriykulyk76

Повідомлень: 331 З нами з: 14.12.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 07:44 vladislavlvov написав: Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год



COVID-19 вичерпав свій потенціал. Потрібна нова загроза COVID-19 вичерпав свій потенціал. Потрібна нова загроза andriykulyk76

Повідомлень: 331 З нами з: 14.12.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2678267926802681 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 27 січ, 2021 22:54