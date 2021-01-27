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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:45
Танзания получила 27 миллионов евро от ЕС на борьбу с пандемией и объявила страну свободной от коронавируса.
Европейский союз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с COVID-19.
Деньги из Фонда солидарности Европейского союза были предназначены для борьбы с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями.
По сути средства предназначались для разработки вакцины, покупки средств индивидуальной защиты, лекарств, для проведения вакцинации населения.
Однако после получения денег власти Танзании объявили страну свободной от коронавируса и не стали вакцинировать своё население. Президент страны Джон Магуфули заявил, что не намерен использовать какую-либо вакцину от COVID-19, а вместо этого остановится на местных травах для защиты от болезни.
"Люди наконец-то узнают правду о том, что мы в безопасности в Танзании. Знаете что? Здесь никто не носит маски. Это потому, что мы в безопасности, вы думаете, что мы не боимся умереть? Коронавирус далеко от нас. Мы его ликвидировали. Мы молились, превозносили Бога, и он нас услышал", - заявил Магуфули.
Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.
Представители Фонда теперь негодуют и выражают своё недовольство в парламенте. Также это разозлило фармацевтические компании Европы.
Додано: Чет 28 січ, 2021 00:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:17
Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:39
Яка ж це софістика? Різниця принципова. Ви самі це визнали, спробувавши мене повчати не розібравшись в суті.
Звісно що експерт ВООЗ говорила про "внаслідок". Я про це написав в першому ж пості. Ви напевно пропустили через неуважність. Риторика ВООЗ в стилі "ми не бачимо смертей від вакцин" зрозуміла і очікувана:
viewtopic.php?p=5154335#p5154335
Те що Фокус перекрутив (навмисно чи ненавмисно, не важливо) теж зрозуміло - "іздержкі" їх професії.
А от те що ви запостили ці перекручення - не зовсім зрозуміло. Що це, звичайна неуважніть чи навмисне бажання видати бажане за дійсне? Таки схиляюсь до першого, судячи з ходу розмови.
Додано: Чет 28 січ, 2021 07:44
COVID-19 вичерпав свій потенціал. Потрібна нова загроза
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в США, благодаря своим мутациям способен "обходить" иммунную систему организма, и вакцины от COVID-19 могут не сработать против него.
Подробности читайте на УНИАН:
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:25
Раз доктор сказал, значит не готов. Статья старенькая.
Додано: Чет 28 січ, 2021 09:26
Надеюсь там будут уже зомби и война за ресурсы, иначе вообще не интересно.
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