Додано: Сер 27 січ, 2021 23:45

​​Танзания получила 27 миллионов евро от ЕС на борьбу с пандемией и объявила страну свободной от коронавируса.



Европейский союз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с COVID-19.

Деньги из Фонда солидарности Европейского союза были предназначены для борьбы с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями.

По сути средства предназначались для разработки вакцины, покупки средств индивидуальной защиты, лекарств, для проведения вакцинации населения.

Однако после получения денег власти Танзании объявили страну свободной от коронавируса и не стали вакцинировать своё население. Президент страны Джон Магуфули заявил, что не намерен использовать какую-либо вакцину от COVID-19, а вместо этого остановится на местных травах для защиты от болезни.

"Люди наконец-то узнают правду о том, что мы в безопасности в Танзании. Знаете что? Здесь никто не носит маски. Это потому, что мы в безопасности, вы думаете, что мы не боимся умереть? Коронавирус далеко от нас. Мы его ликвидировали. Мы молились, превозносили Бога, и он нас услышал", - заявил Магуфули.

Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.

Представители Фонда теперь негодуют и выражают своё недовольство в парламенте. Также это разозлило фармацевтические компании Европы.