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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2678267926802681

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:11

Что это за ЮАРовский штамм?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:45

​​Танзания получила 27 миллионов евро от ЕС на борьбу с пандемией и объявила страну свободной от коронавируса.

Европейский союз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с COVID-19.
Деньги из Фонда солидарности Европейского союза были предназначены для борьбы с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями.
По сути средства предназначались для разработки вакцины, покупки средств индивидуальной защиты, лекарств, для проведения вакцинации населения.
Однако после получения денег власти Танзании объявили страну свободной от коронавируса и не стали вакцинировать своё население. Президент страны Джон Магуфули заявил, что не намерен использовать какую-либо вакцину от COVID-19, а вместо этого остановится на местных травах для защиты от болезни.
"Люди наконец-то узнают правду о том, что мы в безопасности в Танзании. Знаете что? Здесь никто не носит маски. Это потому, что мы в безопасности, вы думаете, что мы не боимся умереть? Коронавирус далеко от нас. Мы его ликвидировали. Мы молились, превозносили Бога, и он нас услышал", - заявил Магуфули.
Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.
Представители Фонда теперь негодуют и выражают своё недовольство в парламенте. Также это разозлило фармацевтические компании Европы.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Президент страны добавил, что народ вылечится молитвами, и пообещал закупить на Мадагаскаре напиток на основе полыни, который, как считается, может вылечить больного коронавирусом.

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:17

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:39

  ЛАД написав:
  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
andriykulyk76
-----

Эксперты организации фиксировали побочные эффекты в виде анафилактического шока, но летальных случаев не было.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет наблюдения за использованием вакцин от COVID-19, и на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения. Об этом во время пресс-конференции в среду, 20 января, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

https://focus.ua/world/472344-v-voz-rasskazali-o-pobochnyh-effektah-posle-vakciny-ot-covid-19-i-o-letalnyh-ishodah
-------
Фокус перебріхав трохи - лише в США на 15.01 зареєстровано 181 смерть після введення вакцини. Експерт ВОЗ заявила, що вони поки не побачили смертей спричинених вакцинами. Це як формулювання "з ковід" "від ковід".
-----------------------------
"Пiсля" и "внаслiдок" - разные понятия.
Если Вам больше 13-15 лет, должны были бы уже понимать. Но...
Печалька.

Я радий, що ви це розумієте. Отож ви погоджуєтесь, що Фокус перебріхав стверджуючи (дослівно) "на сегодняшний день в мире не зарегистрировано ни одного летального случая после их введения"?

Бросьте заниматься софистикой.
Полагаю, эксперт ВОЗ (между прочим, так же, как и Вы в своём посте) имела ввиду "вследствие". Срабатывает неточность человеческого языка (или неточность перевода). Лень слушать её прямую речь - https://mobile.twitter.com/WHO/status/1351924464787759106. Если Вам очень интересно, займитесь.


Яка ж це софістика? Різниця принципова. Ви самі це визнали, спробувавши мене повчати не розібравшись в суті. :)

Звісно що експерт ВООЗ говорила про "внаслідок". Я про це написав в першому ж пості. Ви напевно пропустили через неуважність. Риторика ВООЗ в стилі "ми не бачимо смертей від вакцин" зрозуміла і очікувана:
viewtopic.php?p=5154335#p5154335

Те що Фокус перекрутив (навмисно чи ненавмисно, не важливо) теж зрозуміло - "іздержкі" їх професії.

А от те що ви запостили ці перекручення - не зовсім зрозуміло. Що це, звичайна неуважніть чи навмисне бажання видати бажане за дійсне? Таки схиляюсь до першого, судячи з ходу розмови.
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 07:44

  vladislavlvov написав:Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год


COVID-19 вичерпав свій потенціал. Потрібна нова загроза :)
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в США, благодаря своим мутациям способен "обходить" иммунную систему организма, и вакцины от COVID-19 могут не сработать против него.

Подробности читайте на УНИАН: https://covid.unian.net/m/mutaciya-koro ... 00516.html
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:25

  vladislavlvov написав:Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год


Раз доктор сказал, значит не готов. Статья старенькая.
https://www.politico.eu/article/bill-ga ... ul-doctor/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:26

  vladislavlvov написав:Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.Любопытно, что в качестве контрольной точки Гейтс упоминает «через два года» - то есть, 23 год

Надеюсь там будут уже зомби и война за ресурсы, иначе вообще не интересно.
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