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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2679268026812682

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:37

Здравствуй ж**** Новый год

Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.

По данным общественного телевидения CCTV, в нескольких частях Пекина пациентам брали мазки из прямой кишки. Мера применяется также к людям, находящимся на принудительном карантине в отелях.

Ректальный скрининг «помогает повысить уровень выявления инфицированных людей», потому что коронавирус остается в заднем проходе дольше, чем в дыхательных путях, сказал CCTV доктор Ли Тонгзэн из больницы Юань.
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