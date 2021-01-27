Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.
По данным общественного телевидения CCTV, в нескольких частях Пекина пациентам брали мазки из прямой кишки. Мера применяется также к людям, находящимся на принудительном карантине в отелях.
Ректальный скрининг «помогает повысить уровень выявления инфицированных людей», потому что коронавирус остается в заднем проходе дольше, чем в дыхательных путях, сказал CCTV доктор Ли Тонгзэн из больницы Юань.