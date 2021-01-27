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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:37
Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.
По данным общественного телевидения CCTV, в нескольких частях Пекина пациентам брали мазки из прямой кишки. Мера применяется также к людям, находящимся на принудительном карантине в отелях.
Ректальный скрининг «помогает повысить уровень выявления инфицированных людей», потому что коронавирус остается в заднем проходе дольше, чем в дыхательных путях, сказал CCTV доктор Ли Тонгзэн из больницы Юань.
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Пенсионер
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Додано: Чет 28 січ, 2021 12:01
Пенсионер написав:
Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.
...
Сильно похоже на фейк -- "заметка" есть только на одном безымянном ресурсе...
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_hunter
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