Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.
По данным общественного телевидения CCTV, в нескольких частях Пекина пациентам брали мазки из прямой кишки. Мера применяется также к людям, находящимся на принудительном карантине в отелях.
Ректальный скрининг «помогает повысить уровень выявления инфицированных людей», потому что коронавирус остается в заднем проходе дольше, чем в дыхательных путях, сказал CCTV доктор Ли Тонгзэн из больницы Юань.
Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких — он в тяжёлом состоянии в реанимации.
Народного артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с ковидом в начале января. Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, уровень сатурации (кислорода в крови) упал — его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.
При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.
Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких — он в тяжёлом состоянии в реанимации.
Народного артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с ковидом в начале января. Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, уровень сатурации (кислорода в крови) упал — его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.
При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.
Кучинелли написав:Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радовать остальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ... но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делать это сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 січ, 2021 14:52, всього редагувалось 2 разів.
Вкладчик1234 написав:... При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус. ...
А чего именно эта строчка болдом выделена? -- при этом ни указан ни тип тестов ни хотя бы количество эти "последних дней"? ну и про этот момент еще Комаровский еще черти-знает когда упоминал:
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса. Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том что у них не было никаких симптомов заболевания.
-- не сидится "короне" в горле -- она по-глубже уйти стремится...