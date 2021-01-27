Додано: Чет 28 січ, 2021 14:48

Кучинелли написав: Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут. Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.

это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радоватьостальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ...но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делатьэто сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать