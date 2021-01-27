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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2679268026812682

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:37

Здравствуй ж**** Новый год

Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.

По данным общественного телевидения CCTV, в нескольких частях Пекина пациентам брали мазки из прямой кишки. Мера применяется также к людям, находящимся на принудительном карантине в отелях.

Ректальный скрининг «помогает повысить уровень выявления инфицированных людей», потому что коронавирус остается в заднем проходе дольше, чем в дыхательных путях, сказал CCTV доктор Ли Тонгзэн из больницы Юань.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:01

  Пенсионер написав:Китай все чаще использует ректальный скрининг на Covid-19 для тестирования субъектов из группы риска и путешественников, прибывающих из-за границы.
...

Сильно похоже на фейк -- "заметка" есть только на одном безымянном ресурсе...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:23

Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких — он в тяжёлом состоянии в реанимации.

Народного артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с ковидом в начале января. Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, уровень сатурации (кислорода в крови) упал — его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

https://t.me/breakingmash/23228
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:33

  Вкладчик1234 написав:
Василия Ланового подключили к искусственной вентиляции легких — он в тяжёлом состоянии в реанимации.

Народного артиста и его супругу Ирину Купченко госпитализировали с ковидом в начале января. Сегодня состояние Ланового резко ухудшилось, уровень сатурации (кислорода в крови) упал — его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.

https://t.me/breakingmash/23228

Тут була інформація, що третина важких ковідних хворих повертаються в лікарню після виписки протягом півроку. Просто грип.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:47

  _hunter написав:
  hume написав:Что это за ЮАРовский штамм?

Та, вроде, старая новость:
https://coronavirus.tsn.ua/ru/variant-k ... 00311.html


andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:48

  Кучинелли написав:Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радовать :) остальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ... :mrgreen: но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делать :mrgreen: это сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 січ, 2021 14:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:50

  Вкладчик1234 написав:...
При этом за последние дни артист получил четыре отрицательных теста на коронавирус.
...

А чего именно эта строчка болдом выделена? -- при этом ни указан ни тип тестов ни хотя бы количество эти "последних дней"?
ну и про этот момент еще Комаровский еще черти-знает когда упоминал:
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса. Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том что у них не было никаких симптомов заболевания.

-- не сидится "короне" в горле -- она по-глубже уйти стремится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:51

lapay
Последствия после ковида. Таких переводят обычно в отделения терапии. Наверно там нет или заняты аппараты вентиляции легких.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:Последствия после ковида. Таких переводят обычно в отделения терапии. Наверно там нет или заняты аппараты вентиляции легких.

Віруса вже немає, а легеням вже каюк. Таких і в нас повно лежить, і їх ніяк не можуть виписати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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