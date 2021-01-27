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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2680268126822683 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 39 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 53 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 119 Додано: Чет 28 січ, 2021 16:07 yama написав: Кучинелли написав: Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут. Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут. это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радовать остальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ... но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делать это сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радоватьостальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ...но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делатьэто сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать

А бухнуть не хотелось? А бухнуть не хотелось? vetka Повідомлень: 6866 З нами з: 04.03.14 Подякував: 425 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 16:17 Ромасик написав: shapo написав: Ромасик написав: shapo, а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК? , а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК?

Нет, они этому долго учатся как и врачи.

А делать выводы о эффективности или неэффективности вакцины когда у врачей занимающимся этим всю жизнь ещё нет единого мнения мягко говоря самонадеянно Нет, они этому долго учатся как и врачи.А делать выводы о эффективности или неэффективности вакцины когда у врачей занимающимся этим всю жизнь ещё нет единого мнения мягко говоря самонадеянно

процитировать некого эпидемиолога, сказавшего, к примеру, что пфайзер не работает против юаровского штамма, это самонадеянно? процитировать некого эпидемиолога, сказавшего, к примеру, что пфайзер не работает против юаровского штамма, это самонадеянно?



"Вакцину Pfizer-BNT проверили на "короне" с вызывающей обеспокоенность мутацией E484K"

https://news.liga.net/society/news/vakt ... siey-e484k



Чиста для информации чтобы "паржать" кавидиотам, факты исследований здесь мало кого интересуют... "Вакцину Pfizer-BNT проверили на "короне" с вызывающей обеспокоенность мутацией E484K"Чиста для информации чтобы "паржать" кавидиотам, факты исследований здесь мало кого интересуют... _Mykola_ Повідомлень: 4106 З нами з: 09.02.09 Подякував: 599 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2680268126822683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7363 1727351

ЛОБ Сер 27 січ, 2021 22:54