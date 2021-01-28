Кучинелли написав:Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радовать остальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ... но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делать это сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать
Кучинелли написав:Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
1. Видать тема в каком-то "очень скрытом" разделе, или входит в разряд маргинальных и совсем не вызывающих интереса, т.к. я периодически пролистываю форум в поисках интересного - на неё не натыкался 2. Само утверждение о "переезде илиты в новую тему" выглядит спорным, т.к. "коронобесная кавалерия" продолжает атаковать тут, а не куда-то переехала
Вероятно, тема существует исключительно в фантазиях Кучинелли А Фриз, имхо, занят пока чем-то таким, что не дает возможности писать на форуме
yama написав:ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется
А как с потенцией после этого ?
Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме.
В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
andrein написав:Так у них там коронобесие колированное.
В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.