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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2681268226832684>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:07

  yama написав:
  Кучинелли написав:Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.
это очень хорошо что все коронобесие и вся агитация и пропаганда будут проходить в своем изолированном мирке ( теме) . Народ во Львовских маршрутках уже смирился что я без маски , было дело пару раз ездил всем всеравно - что не может не радовать :) остальные правда начали носить маски верно - пряча носик . Для меня маршрутка и так как газенваген мне в ней плохо , а если еще и намордник то совсем меня плющить начинает задыхаюсь жарко душно . Между делом вышло новое видео Комара или как он сам себя гордо именует Ежика , даже два , молодец как всегда рекомендую ! ищите сами . Самое интересно что не смотря на полностью безсимтомное протекание Ковида у меня были все симптомы постКовида, и не поверите именно езда на велосипеда помогла именно то что порекомендовал Ежик на днях . Я бы сказал по другому не так страшен Ковди как постКовид ....весь букет постКовид я пережил в полной мере , ума хватило не выстрелить себе в голову ... :mrgreen: но тут именно с умом подошел к вопросу логически , ибо суицидальные штуки при постКовид проявляются ... но также спасло то что это ж надо дойти до сейфа зарядить ... а тут даже чай тяжело делать :mrgreen: это сейчас смешно, но тогда я не понимал почему так тяжело встать

А бухнуть не хотелось?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:17

  Ромасик написав:
  shapo написав:
  Ромасик написав:shapo, а самолеты строят и людей лечат люди с особенной формулой ДНК?

Нет, они этому долго учатся как и врачи.
А делать выводы о эффективности или неэффективности вакцины когда у врачей занимающимся этим всю жизнь ещё нет единого мнения мягко говоря самонадеянно

процитировать некого эпидемиолога, сказавшего, к примеру, что пфайзер не работает против юаровского штамма, это самонадеянно?


"Вакцину Pfizer-BNT проверили на "короне" с вызывающей обеспокоенность мутацией E484K"
https://news.liga.net/society/news/vakt ... siey-e484k

Чиста для информации чтобы "паржать" кавидиотам, факты исследований здесь мало кого интересуют... :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:11

  Вкладчик1234 написав:
  Кучинелли написав:Он создал новую тему в профильном разделе, чтобы не терять полезную информацию среди местного сброда.Там есть дисклеймер с предупреждением не входить с глупыми намерениями, а только с профильной информацией.Ссылку не даю, есть поиск.И вообще там многих не ждут.


1. Видать тема в каком-то "очень скрытом" разделе, или входит в разряд маргинальных и совсем не вызывающих интереса, т.к. я периодически пролистываю форум в поисках интересного - на неё не натыкался
2. Само утверждение о "переезде илиты в новую тему" выглядит спорным, т.к. "коронобесная кавалерия" продолжает атаковать тут, а не куда-то переехала


Вероятно, тема существует исключительно в фантазиях Кучинелли :wink:
А Фриз, имхо, занят пока чем-то таким, что не дает возможности писать на форуме :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:39

  vetka написав: А бухнуть не хотелось?
ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет :oops:
И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:50

  Lady_N написав:Вероятно, тема существует исключительно в фантазиях Кучинелли :wink: А Фриз, имхо, занят пока чем-то таким, что не дает возможности писать на форуме :roll:
изучает прикладные аспекты применения вакцин Билла Гейца на омарский штамм вируса израильскими светилами. :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:59

  yama написав:
  vetka написав: А бухнуть не хотелось?
ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет :oops:
И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется

А как с потенцией после этого ?
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:45

  andrein написав:
  yama написав:ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет :oops:
И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется

А как с потенцией после этого ?


Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:34

Я не знаю, правда или постанова, но красочный видос по ссылке:

В Нидерландах автомобиль полиции сожгли коктейлем Молотова в ходе столкновений из-за введенного ковидного локдауна

https://t.me/ru2ch_news/6093
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:48

  Вкладчик1234 написав:Я не знаю, правда или постанова, но красочный видос по ссылке:

В Нидерландах автомобиль полиции сожгли коктейлем Молотова в ходе столкновений из-за введенного ковидного локдауна

https://t.me/ru2ch_news/6093

Так у них там коронобесие колированное.

В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andrein написав:Так у них там коронобесие колированное.

В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.

Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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