Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2681268226832684 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 39 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 53 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 119 Додано: Чет 28 січ, 2021 22:14 lapay написав: andrein написав: Так у них там коронобесие колированное.



В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение. Так у них там коронобесие колированное.В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.

Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли. Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.

Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес. Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес. andrein

Повідомлень: 1093 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 22:15 andrein написав: lapay написав: andrein написав: Так у них там коронобесие колированное.



В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение. Так у них там коронобесие колированное.В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.

Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли. Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.

Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес. Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес.

С отеческой заботой, во благо трудящихся. С отеческой заботой, во благо трудящихся.

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Повідомлень: 2869 З нами з: 06.08.19 Подякував: 683 раз. Подякували: 453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 22:22 Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо. andrein

Повідомлень: 1093 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 350 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 січ, 2021 22:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: andrein написав: yama написав: ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет

И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нетИ у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется

А как с потенцией после этого ? А как с потенцией после этого ?



Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме. Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме. Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет.

Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки.

Также - примеры отсутствия антител у переболевших. Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет.Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки.Также - примеры отсутствия антител у переболевших. Faceless

Модератор Повідомлень: 28493 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1199 раз. Подякували: 6921 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2681268226832684 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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