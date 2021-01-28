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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:14
lapay написав: andrein написав:
Так у них там коронобесие колированное.
В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:15
andrein написав: lapay написав: andrein написав:
Так у них там коронобесие колированное.
В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес.
С отеческой заботой, во благо трудящихся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:40
fler написав: andrein написав: yama написав:
ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет
И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется
А как с потенцией после этого ?
Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме.
Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет.
Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки.
Также - примеры отсутствия антител у переболевших.
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