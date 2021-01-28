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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2681268226832684

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:14

  lapay написав:
  andrein написав:Так у них там коронобесие колированное.

В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.

Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.

Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:15

  andrein написав:
  lapay написав:
  andrein написав:Так у них там коронобесие колированное.

В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.

Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.

Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес. :)

С отеческой заботой, во благо трудящихся.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:22

Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  andrein написав:
  yama написав:ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет :oops:
И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется

А как с потенцией после этого ?


Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме.
Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет.
Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки.
Также - примеры отсутствия антител у переболевших.
Faceless
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