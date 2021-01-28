andrein написав:Так у них там коронобесие колированное.
В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
andrein написав:Так у них там коронобесие колированное.
В Нидерландах в субботу вступил в силу комендантский час: первый со времён Второй мировой войны. Запрет на появление на улице будет действовать с 9 вечера до полпятого утра. Работающим гражданам будет необходимо специальное разрешение.
Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес.
С отеческой заботой, во благо трудящихся.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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yama написав:ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется
А как с потенцией после этого ?
Например, у моего мужа после этого потенция не изменилась, из пост-ковидных симптомов у него была только слабость. Я же на себе испытала примерно такое же, как описывает yama, примерно неделю такое состояние длилось. Сейчас все ок. Напомню, что мы оба болели в легкой форме.
Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет. Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки. Также - примеры отсутствия антител у переболевших.