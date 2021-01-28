Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:07

Доктор: Хотите вакцину?

Британец: Нет.

Доктор: Все джентельмены прививаются.

Британец: Ну тогда да.



Доктор: Хотите вакцину?

Немец: Нет.

Доктор: Это приказ!

Немец: В таком случае, да.



Доктор: Хотите вакцину?

Американец: Нет.

Доктор: А ваш сосед уже привился.

Американец: Правда? Ну тогда да.



Доктор: Хотите вакцину?

Француз: Нет.

Доктор: Все джентельмены прививаются.

Француз: И что?

Доктор: Это приказ!

Француз: Чихал я.

Доктор: Ваш сосед уже привился.

Француз: Что мне до того?

Доктор: Постойте, вы же француз, так? Я вспомнил, что вам вакцина не положена.

Француз: Как не положена? Срочно колите!



Доктор: Хотите вакцину?

Чех: Нет. Можете не стараться. Как с англичанином, немцем, американцем, французом у вас со мной не пройдет. Знаем мы ваши фокусы!

Доктор (шепотом): Псст. Знаете, я вколол им русскую вакцину. Но у меня есть одна, американская, только для врачей. Я вообще вам о ней не должен рассказывать. Это незаконно. И, конечно, она не бесплатная, как русская. Стоит 900 крон.

Чех (доставая из кошелька 1000 крон, шепчет): Тогда делайте, доктор. Все в порядке.



Доктор: Хотите вакцину?

Израильтянин: Нет.

Доктор: Тут в Араде немного осталось, но она заканчивается.

Израильтянин: Да-а-а-а-а! (Вся семья прыгает в машину и едет в Арад.)



Доктор: Хотите вакцину?

Русский: Нет.

Доктор: Да тебе просто слабо.

Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.



Доктор: Хотите вакцину?

Белорус: Нет.

Доктор: Но мы повесим ваше фото на доску почета и дадим вымпел.

Белорус: Тогда да.



Доктор: Хотите вакцину?

Болгарин: Нет, а вы хотите ракии?

Доктор: Да. (присаживается рядом, берет предложенный стаканчик) Вакцины-то на самом деле нет, и нас тоже фиг знает когда вакцинируют…

Болгарин: Тогда да! Вот телефон, вы позвоните, когда вакцина будет!

Доктор: Эх…



Доктор: Хотите вакцину?

Украинец: А можно просто справку? А вакцину вон тому греку и деньги пополам.

Доктор: С главврачом еще надо будет делиться.

Украинец: Ну, треть.