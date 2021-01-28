lapay написав:
Треба було б ще трудові лагеря для ковідідіотів, для перевиховання, щоб дурні думки в голову не лізли.
Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 22:14
Да Вы батенька ещё и фашиствующий коронобес.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:15
С отеческой заботой, во благо трудящихся.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:22
Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо.
Додано: Чет 28 січ, 2021 22:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет.
Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки.
Также - примеры отсутствия антител у переболевших.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 03:40
Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:18
Рад слышать, потому что эти все новости о проблемах с потенцией напрягают. Сам тоже переболел, вроде последствий нет.
Но знаю примеры с последствиями на нервную систему, периодические панические атаки.
Также - примеры отсутствия антител у переболевших.[/quote]
проблемы могут быть не с потенцией, а с качеством и количеством живчиков...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:33
1. Может сезонная хандра, наложенная на закрытые кино, рестики, магазины?
2. У кого суицидальные мысли - если из каждого утюга вещают "мы все умрём", и качают от полной перемоги до полной зрады (то ждали тестов, то вакцин, то потом выяснилось что они не совсем такие, но подвезли новые штаммы и т.д.)
Людей и без короны посещали подобные мысли, а с таким мощным потоком зомбирования - тем более.
Т.е. тут может не столько сам вирус виноват, сколько создаваемая паника и истерика.
Впрочем, очередной "конец света", ничего нового
Кстати, "социальное дистанцирование" тоже играет свою роль. Для интровертов - это плюс, а для эстравертов - наверно напряг.
Плюс многим людям привили психическую болезнь, которая была у мамы моего одноклассника, - лень гуглить название, - но суть в том, что она постоянно всё мыла и протирала салфетками, т.к. типа "там грязно и микробы"
Вот у людей и едет крыша
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:07
Особенности национальной вакцинации
Доктор: Хотите вакцину?
Британец: Нет.
Доктор: Все джентельмены прививаются.
Британец: Ну тогда да.
Доктор: Хотите вакцину?
Немец: Нет.
Доктор: Это приказ!
Немец: В таком случае, да.
Доктор: Хотите вакцину?
Американец: Нет.
Доктор: А ваш сосед уже привился.
Американец: Правда? Ну тогда да.
Доктор: Хотите вакцину?
Француз: Нет.
Доктор: Все джентельмены прививаются.
Француз: И что?
Доктор: Это приказ!
Француз: Чихал я.
Доктор: Ваш сосед уже привился.
Француз: Что мне до того?
Доктор: Постойте, вы же француз, так? Я вспомнил, что вам вакцина не положена.
Француз: Как не положена? Срочно колите!
Доктор: Хотите вакцину?
Чех: Нет. Можете не стараться. Как с англичанином, немцем, американцем, французом у вас со мной не пройдет. Знаем мы ваши фокусы!
Доктор (шепотом): Псст. Знаете, я вколол им русскую вакцину. Но у меня есть одна, американская, только для врачей. Я вообще вам о ней не должен рассказывать. Это незаконно. И, конечно, она не бесплатная, как русская. Стоит 900 крон.
Чех (доставая из кошелька 1000 крон, шепчет): Тогда делайте, доктор. Все в порядке.
Доктор: Хотите вакцину?
Израильтянин: Нет.
Доктор: Тут в Араде немного осталось, но она заканчивается.
Израильтянин: Да-а-а-а-а! (Вся семья прыгает в машину и едет в Арад.)
Доктор: Хотите вакцину?
Русский: Нет.
Доктор: Да тебе просто слабо.
Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.
Доктор: Хотите вакцину?
Белорус: Нет.
Доктор: Но мы повесим ваше фото на доску почета и дадим вымпел.
Белорус: Тогда да.
Доктор: Хотите вакцину?
Болгарин: Нет, а вы хотите ракии?
Доктор: Да. (присаживается рядом, берет предложенный стаканчик) Вакцины-то на самом деле нет, и нас тоже фиг знает когда вакцинируют…
Болгарин: Тогда да! Вот телефон, вы позвоните, когда вакцина будет!
Доктор: Эх…
Доктор: Хотите вакцину?
Украинец: А можно просто справку? А вакцину вон тому греку и деньги пополам.
Доктор: С главврачом еще надо будет делиться.
Украинец: Ну, треть.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:44
Проблемы с потенцией бывают во время короны, уже не один десяток случаев зафиксировано по больницам(из жалоб). И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать.
Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"побочки от вакцин Pfizer-BNT и Moderna. Появились данные после 22 млн введенных доз"
Ничего критичного.
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