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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2682268326842685

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:16

Прогрессирование миопии у детей школьного возраста после COVID-19
https://jamanetwork.com/journals/jamaop ... GY.twitter
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:35

  edvardd написав:Прогрессирование миопии у детей школьного возраста после COVID-19
https://jamanetwork.com/journals/jamaop ... GY.twitter

Там не "после COVID-19" а "после самоизоляции" -- хоть и "причиненной" ковидом...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:12

  andrein написав:
  yama написав:
  vetka написав: А бухнуть не хотелось?
ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет :oops:
И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется

А как с потенцией после этого ?

без изменений . Хорошо.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:34

  edvardd написав:проблемы могут быть не с потенцией, а с качеством и количеством живчиков...

в моей районной поликлинике такой анализ делают за символическую оплату ( сколько не жалко) без проблем по направлению уролога. Думаю в других городах также единственное условие перд процедурой отсутствие еякуляции 3 дня до сдачи материала. Так что проверяйтесь, мне лень.
yama
 
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