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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:16
Прогрессирование миопии у детей школьного возраста после COVID-19
Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:35
Там не "после COVID-19" а "после самоизоляции" -- хоть и "причиненной" ковидом...
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:12
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:34
в моей районной поликлинике такой анализ делают за символическую оплату ( сколько не жалко) без проблем по направлению уролога. Думаю в других городах также единственное условие перд процедурой отсутствие еякуляции 3 дня до сдачи материала. Так что проверяйтесь, мне лень.
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