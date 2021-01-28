edvardd написав:проблемы могут быть не с потенцией, а с качеством и количеством живчиков...
в моей районной поликлинике такой анализ делают за символическую оплату ( сколько не жалко) без проблем по направлению уролога ( тоже бесплатному) . Думаю в других городах также, единственное условие отсутствие эякуляции 3 дня до сдачи материала. Так что проверяйтесь, мне лень.
Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо.
Андрейка, не надо любую толпу называть народом. Современная (а, может, и не очень) манера приписывать народу мнения толпы, которая отражает порой настроения незначительного меньшинства. Слишком часто от имени народа вещают всякие авантюристы, а порой откровенные мерзавцы.