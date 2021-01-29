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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2682268326842685 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 39 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 53 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 119 Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:35 edvardd написав: Прогрессирование миопии у детей школьного возраста после COVID-19

https://jamanetwork.com/journals/jamaop ... GY.twitter Прогрессирование миопии у детей школьного возраста после COVID-19

Там не "после COVID-19" а "после самоизоляции" -- хоть и "причиненной" ковидом... Там не "после COVID-19" а "после самоизоляции" -- хоть и "причиненной" ковидом... _hunter Повідомлень: 3666 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 300 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:12 andrein написав: yama написав: vetka написав: А бухнуть не хотелось? А бухнуть не хотелось? ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нет

И у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется ничего не хотелось, жить тоже в голове пустота , внутри пустота , мыслей тоже почти нетИ у меня бухнуть с удовольствием не ассоциируется

А как с потенцией после этого ? А как с потенцией после этого ?

без изменений . Хорошо. без изменений . Хорошо. yama Повідомлень: 3244 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6533 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:34 edvardd написав: проблемы могут быть не с потенцией, а с качеством и количеством живчиков... проблемы могут быть не с потенцией, а с качеством и количеством живчиков...

в моей районной поликлинике такой анализ делают за символическую оплату ( сколько не жалко) без проблем по направлению уролога ( тоже бесплатному) . Думаю в других городах также, единственное условие отсутствие эякуляции 3 дня до сдачи материала. Так что проверяйтесь, мне лень. в моей районной поликлинике такой анализ делают за символическую оплату ( сколько не жалко) без проблем по направлению уролога ( тоже бесплатному) . Думаю в других городах также, единственное условие отсутствие эякуляции 3 дня до сдачи материала. Так что проверяйтесь, мне лень. yama Повідомлень: 3244 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6533 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:59

По данным Минздрава, на сегодняшний день полный цикл вакцинации прошло 17,62% населения страны, первую прививку сделали 31,82%.

https://www.9tv.co.il/item/24063

Т.о. говорить о массовой вакцинации еще рановато. Задавались вопросы о вакцинации и заболеваемости в Израиле.Т.о. говорить о массовой вакцинации еще рановато. ЛАД 2 Повідомлень: 18264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4669 раз. Подякували: 4359 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:43 Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе

https://daily.rbc.ua/rus/show/prazdnik-marginalov-zachem-protestuet-protiv-1611842782.html

Довольно интересная статья.

Рекомендую к прочтению нашим форумным ковид-диссидентам.

Хотя им это вряд ли поможет. Довольно интересная статья.Рекомендую к прочтению нашим форумным ковид-диссидентам.Хотя им это вряд ли поможет. ЛАД 2 Повідомлень: 18264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4669 раз. Подякували: 4359 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:22 ЛАД написав: Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе

https://daily.rbc.ua/rus/show/prazdnik-marginalov-zachem-protestuet-protiv-1611842782.html

Довольно интересная статья.

Рекомендую к прочтению нашим форумным ковид-диссидентам.

Хотя им это вряд ли поможет. Довольно интересная статья.Рекомендую к прочтению нашим форумным ковид-диссидентам.Хотя им это вряд ли поможет.

Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо. Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо. andrein

Повідомлень: 1094 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 14:40 andrein написав: ЛАД написав: Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе

https://daily.rbc.ua/rus/show/prazdnik-marginalov-zachem-protestuet-protiv-1611842782.html

Довольно интересная статья.

Рекомендую к прочтению нашим форумным ковид-диссидентам.

Хотя им это вряд ли поможет. Довольно интересная статья.Рекомендую к прочтению нашим форумным ковид-диссидентам.Хотя им это вряд ли поможет.

Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо. Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо.

Андрейка, не надо любую толпу называть народом.

Современная (а, может, и не очень) манера приписывать народу мнения толпы, которая отражает порой настроения незначительного меньшинства.

Слишком часто от имени народа вещают всякие авантюристы, а порой откровенные мерзавцы. Андрейка, не надо любую толпу называть народом.Современная (а, может, и не очень) манера приписывать народу мнения толпы, которая отражает порой настроения незначительного меньшинства.Слишком часто от имени народа вещают всякие авантюристы, а порой откровенные мерзавцы. ЛАД 2 Повідомлень: 18264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4669 раз. Подякували: 4359 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:54 Пока ни у кого нет точной информации, как долго прививка может защищать от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом заявил генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто.



«Никто не знает длительность иммунитета после прививок. Их делают только два-три месяца. Будем надеяться, что иммунитет будет продолжаться долго. По крайней мере, очень бы хотелось до года», — сказал он.



Академик также добавил, что тестирование на антитела не очень информативно, так как не у всех вакцинированных они вырабатываются. Кроме того, иммунитет к инфекции формируется не только за счет иммуноглобулинов G в крови.



«Наличие или отсутствие антител не говорит об отсутствии иммунитета. Он формируется за счет разных классов антител. Мы сейчас больше говорим про IgG, но есть и IgA, которые также формируют иммунитет, есть клеточный иммунитет. Поэтому этот вопрос не до конца ясен. Мы сегодня видим, что ряд людей, которым вводили вакцину, не вырабатывают высокий титр антител, но в то же время не болеют», — отметил Шляхто

https://m.rosbalt.ru/piter/2021/01/29/1884815.html ЛАД 2 Повідомлень: 18264 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4669 раз. Подякували: 4359 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2682268326842685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7363 1727948

ЛОБ Сер 27 січ, 2021 22:54