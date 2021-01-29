edvardd написав:проблемы могут быть не с потенцией, а с качеством и количеством живчиков...
в моей районной поликлинике такой анализ делают за символическую оплату ( сколько не жалко) без проблем по направлению уролога ( тоже бесплатному) . Думаю в других городах также, единственное условие отсутствие эякуляции 3 дня до сдачи материала. Так что проверяйтесь, мне лень.
Народу не нравится не то, что правительство им манипулирует, а то что они это делают очень тупо.
Андрейка, не надо любую толпу называть народом. Современная (а, может, и не очень) манера приписывать народу мнения толпы, которая отражает порой настроения незначительного меньшинства. Слишком часто от имени народа вещают всякие авантюристы, а порой откровенные мерзавцы.
Пока ни у кого нет точной информации, как долго прививка может защищать от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом заявил генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто.
«Никто не знает длительность иммунитета после прививок. Их делают только два-три месяца. Будем надеяться, что иммунитет будет продолжаться долго. По крайней мере, очень бы хотелось до года», — сказал он.
Академик также добавил, что тестирование на антитела не очень информативно, так как не у всех вакцинированных они вырабатываются. Кроме того, иммунитет к инфекции формируется не только за счет иммуноглобулинов G в крови.
«Наличие или отсутствие антител не говорит об отсутствии иммунитета. Он формируется за счет разных классов антител. Мы сейчас больше говорим про IgG, но есть и IgA, которые также формируют иммунитет, есть клеточный иммунитет. Поэтому этот вопрос не до конца ясен. Мы сегодня видим, что ряд людей, которым вводили вакцину, не вырабатывают высокий титр антител, но в то же время не болеют», — отметил Шляхто
antey1969 написав:Проблемы с потенцией бывают во время короны, уже не один десяток случаев зафиксировано по больницам(из жалоб). И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать. Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления.
В сенсі? Хотів під час перебування в лікарні, будучи хворим на корону, прос...ти медсестричці і не вийшло