Пока ни у кого нет точной информации, как долго прививка может защищать от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом заявил генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто.



«Никто не знает длительность иммунитета после прививок. Их делают только два-три месяца. Будем надеяться, что иммунитет будет продолжаться долго. По крайней мере, очень бы хотелось до года», — сказал он.



Академик также добавил, что тестирование на антитела не очень информативно, так как не у всех вакцинированных они вырабатываются. Кроме того, иммунитет к инфекции формируется не только за счет иммуноглобулинов G в крови.



«Наличие или отсутствие антител не говорит об отсутствии иммунитета. Он формируется за счет разных классов антител. Мы сейчас больше говорим про IgG, но есть и IgA, которые также формируют иммунитет, есть клеточный иммунитет. Поэтому этот вопрос не до конца ясен. Мы сегодня видим, что ряд людей, которым вводили вакцину, не вырабатывают высокий титр антител, но в то же время не болеют», — отметил Шляхто