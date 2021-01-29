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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2683268426852686 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 39 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 53 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 119 Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:23 change_pm написав: antey1969 написав: Проблемы с потенцией бывают во время короны, уже не один десяток случаев зафиксировано по больницам(из жалоб). И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать.

Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления. Проблемы с потенцией бывают во время короны,. И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать.Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления.

В сенсі?

Хотів під час перебування в лікарні, будучи хворим на корону, прос...ти медсестричці і не вийшло В сенсі?Хотів під час перебування в лікарні, будучи хворим на корону, прос...ти медсестричці і не вийшло

Кагбэ когда с температурой лежишь не всегда к этому делу расположен.



Мы сейчас точно об суперсмертельной суперзаразной "испанке 21 века" говорим, а не про ОРЗ какое-то?



Начиналось с того, что все умрут "как в Бергамо", а сейчас уже про "куй не куёт неделю пока температура и постельный режим". Чем это от гриппа или ОРЗ отличается? Кагбэ когда с температурой лежишь не всегда к этому делу расположен.Мы сейчас точно об суперсмертельной суперзаразной "испанке 21 века" говорим, а не про ОРЗ какое-то?Начиналось с того, что все умрут "как в Бергамо", а сейчас уже про "куй не куёт неделю пока температура и постельный режим". Чем это от гриппа или ОРЗ отличается? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

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