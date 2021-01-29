antey1969 написав:Проблемы с потенцией бывают во время короны, уже не один десяток случаев зафиксировано по больницам(из жалоб). И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать. Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления.
В сенсі? Хотів під час перебування в лікарні, будучи хворим на корону, прос...ти медсестричці і не вийшло
Кагбэ когда с температурой лежишь не всегда к этому делу расположен.
Мы сейчас точно об суперсмертельной суперзаразной "испанке 21 века" говорим, а не про ОРЗ какое-то?
Начиналось с того, что все умрут "как в Бергамо", а сейчас уже про "куй не куёт неделю пока температура и постельный режим". Чем это от гриппа или ОРЗ отличается?