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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2683268426852686

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 119
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
39
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
53
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:23

  change_pm написав:
  antey1969 написав:Проблемы с потенцией бывают во время короны, уже не один десяток случаев зафиксировано по больницам(из жалоб). И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать.
Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления.

В сенсі?
Хотів під час перебування в лікарні, будучи хворим на корону, прос...ти медсестричці і не вийшло :?: :shock:

Кагбэ когда с температурой лежишь не всегда к этому делу расположен.

Мы сейчас точно об суперсмертельной суперзаразной "испанке 21 века" говорим, а не про ОРЗ какое-то? :)

Начиналось с того, что все умрут "как в Бергамо", а сейчас уже про "куй не куёт неделю пока температура и постельный режим". Чем это от гриппа или ОРЗ отличается?
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