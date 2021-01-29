4. Пока в точности неизвестен уровень смертности



"..... - Смертность тесно связана с возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет от 25 до 50%, что делает его серьезным заболеванием в пожилом возрасте. Для людей в возрасте от 50 до 70 лет он достигает 10% для людей с такими факторами риска, как диабет, гипертония или ожирение - такие заболевания чаще всего не приводят к инвалидности, и ими страдает почти половина населения этой возрастной группы, что соответствует летальности такой серьезной болезни, как атипичная пневмония в 2003 году. Среди людей до 50 лет уровень смертности составляет порядка 1 на тысячу, что близко к показателю гриппа. Наконец, среди детей, госпитализированных из-за Covid-19, исследование, опубликованное в конце декабря, показало, что уровень смертности в десять раз выше, чем от сезонного гриппа. Поэтому, когда вы слышите, что Covid-19 не затронет самых молодых людей, на самом деле следует вспомнить о недавних публикациях по этой теме".

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8. Неизвестно, какую роль играют дети



"(...) Выводы исследования, проведенного, в частности, на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет HUG и Женевским университетом, в этом смысле особенно красноречивы: уровень серологической распространенности у детей старше 6 лет (23%) оказывается почти идентичным общему населению (22%)", - сообщают авторы публикации.



"Показатели отличаются от тех, которые мы обнаружили во время первой волны, и это, вероятно, объясняется тем фактом, что школы оставались открытыми во время второй волны, - анализирует Сильвия Стрингини, руководитель отдела популяционной эпидемиологии HUG. - Нельзя просто посмотреть на количество подтвержденных случаев и сделать вывод, что дети не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные формы, их гораздо меньше проверяют".



"Остается без ответа один вопрос: каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе? "Чтобы выяснить это, необходимо будет организовать систематические проверки в отдельных школах", - анализирует Сильвия Стрингини.