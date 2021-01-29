antey1969 написав:Проблемы с потенцией бывают во время короны, уже не один десяток случаев зафиксировано по больницам(из жалоб). И это только те, кто обратил внимание и не постеснялся сказать. Обычно функция восстанавливается через неделю-две после выздоровления.
В сенсі? Хотів під час перебування в лікарні, будучи хворим на корону, прос...ти медсестричці і не вийшло
Кагбэ когда с температурой лежишь не всегда к этому делу расположен.
Мы сейчас точно об суперсмертельной суперзаразной "испанке 21 века" говорим, а не про ОРЗ какое-то?
Начиналось с того, что все умрут "как в Бергамо", а сейчас уже про "куй не куёт неделю пока температура и постельный режим". Чем это от гриппа или ОРЗ отличается?
Вкладчик1234, интересно, что Вы будете писать в случае такой эпидемии (очень надеюсь, что не случится):
Впервые медики столкнулись с этим неклеточным инфекционным агентом в 1998 году в Малайзии, где он убил десятки фермеров-свиноводов. Энцефалит, судороги, высокая температура и кома — вот неполный перечень симптомов болезни, к которой приводит Нипах.
Еще одной характерной особенностью заражения этом вирусом является невероятная скоротечность болезни, которая, как правило, приводит к летальному исходу в течение 24-48 часов. Смертность при заражении Нипахом может достигать 75%. Для сравнения: летальность при коронавирусе составляет "всего" 0,5%. Те, кому посчастливилось пережить болезнь, будут страдать от ее последствий всю жизнь. ........ По всей вероятности, Нипах передался к человеку от летучих мышей. Хорошая новость в том, что он переходит от человека к человеку только при физическом контакте, воздушно-капельным путем вирус не передается. В человеческом теле Нипах может жить на протяжении 45 дней, прежде чем атаковать своего носителя.
Это означает, что даже при относительно небольшом числе зараженных инфекция способна вызвать огромную эпидемиологическую волну прежде, чем вспышка будет обнаружена. ВОЗ относит Нипах к десятку самых опасных вирусов из всех известных науке.
"..... - Смертность тесно связана с возрастом. У лиц старше 80 лет она составляет от 25 до 50%, что делает его серьезным заболеванием в пожилом возрасте. Для людей в возрасте от 50 до 70 лет он достигает 10% для людей с такими факторами риска, как диабет, гипертония или ожирение - такие заболевания чаще всего не приводят к инвалидности, и ими страдает почти половина населения этой возрастной группы, что соответствует летальности такой серьезной болезни, как атипичная пневмония в 2003 году. Среди людей до 50 лет уровень смертности составляет порядка 1 на тысячу, что близко к показателю гриппа. Наконец, среди детей, госпитализированных из-за Covid-19, исследование, опубликованное в конце декабря, показало, что уровень смертности в десять раз выше, чем от сезонного гриппа. Поэтому, когда вы слышите, что Covid-19 не затронет самых молодых людей, на самом деле следует вспомнить о недавних публикациях по этой теме". ...... 8. Неизвестно, какую роль играют дети
"(...) Выводы исследования, проведенного, в частности, на 1000 детей в возрасте от 0 до 18 лет HUG и Женевским университетом, в этом смысле особенно красноречивы: уровень серологической распространенности у детей старше 6 лет (23%) оказывается почти идентичным общему населению (22%)", - сообщают авторы публикации.
"Показатели отличаются от тех, которые мы обнаружили во время первой волны, и это, вероятно, объясняется тем фактом, что школы оставались открытыми во время второй волны, - анализирует Сильвия Стрингини, руководитель отдела популяционной эпидемиологии HUG. - Нельзя просто посмотреть на количество подтвержденных случаев и сделать вывод, что дети не заражаются. Поскольку у них чаще развиваются бессимптомные формы, их гораздо меньше проверяют".
"Остается без ответа один вопрос: каков реальный вклад детей в передачу болезни в обществе? "Чтобы выяснить это, необходимо будет организовать систематические проверки в отдельных школах", - анализирует Сильвия Стрингини.
Еще одна компания объявила о высокой эффективности своей вакцины 29 ЯНВАРЯ 202111:21 Американская биотехнологическая компания "Новавакс" (Novavax) объявила о завершении третьей стадии клинических испытаний своей вакцины против коронавируса NVX-CoV2373.
Согласно сообщению компании, по результатам 3 этапа испытаний с участием 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из которых были старше 65 лет, в среднем эффективность вакцины составила 89,3%.
В заявлении производителя отмечается, что новая вакцина продемонстрировала и высокую эффективность в борьбе против более заразных мутаций коронавируса — "британской" и "южноафриканской". Вместе с тем, по словам исполнительного директора отдела аналитических исследований вакцин и инфекционных заболеваний компании профессора Шабира Мадди, в "Новавакс" решили разработать особую вакцину против "южноафриканской" вариации SARS-CoV-2.
Явными преимуществами вакцины этой компании являются условия ее транспортировки и хранения. NVX-CoV2373 может храниться длительное время при температурах от +2 до +8 градусов по шкале Цельсия