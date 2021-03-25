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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3035303630373038>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 07:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Хтось бачив шимпанзе в масках?
Чи хтось бачив гори трупів?

Упс, прокол в короно-пропаганде.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 07:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.

Ну он точно не бубонная чума))
Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:05

  Hotab написав:
  budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.
Ну он точно не бубонная чума))
Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.
Давайте не фантазувати...
Поки що є тільки один цифровий ряд...і той мій :D , який показує мінус 1 рік....
  budivelnik написав:А давайте порівняємо загальний вік померлих в Україні від загальних причин і від ковіду
Загальні причини візьмемо за 4 роки 2016-2019 , бо в мене вже є ці таблички і я їх приводив
Україна
померло від ковіду(2021)__________померло від усіх причин(2016-2019)
В групі 0-20_________ - 0%___________________0,84%
В групі 20-30________ - 0,23% ________________0,99%
В групі 30-40________ - 1,7%_________________3,13%
В групі 40-50__________ - 4%_________________5,50%
В групі 50-60_________ - 11%_________________10,51%
В групі 60-70_________ - 28% ________________18,51%
В групі 70+___________ - 54%_________________60,5%
Середній вік смерті_69,90___________71,05 років
А тепер проведіть наступну операцію, враховуючи що від ковіда в 2020 році померло всього 3% від кількості померлих і вирахуйте середню величину життя в Україні з ковідом
(69,9*3%+71,05*100%)103%=71,0165
При тому що в 2016-2019 роках були наступні результати
рік _____Середнійі вік померлих
2016____________70,98
2017____________71,08
2018____________70,97
2019____________71,15

То як? Є підстави для паніки/локдаунів і так далі?
Чи все таки ковід істериків зловили в емоційну пастку і тепер ганяють брудними ганчірками по інформаційному полі.


Опоненти з ним емоційно не погоджуються...але й своїх цифрових доказів не привели..
Тому поки що мінус 1 це різниця між тими хто захворів і від ковіду помер і тими хто не захворів, або хворів і не помер....
А так як померло за рік 0,05%...то мінус 1 рік в 0,05%-вплине на середній вік непомітно

І по волосинках
Молодь не помирає..але не факт що народжується в необхідних кількостях...
Тому 20 000 померлих в 2020 * -1 рік=-20 000 людино років
20 000 людино років/70 років середня тривалість=286 ненароджених.... :shock:
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 31 бер, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:18

Україна вимирає
причому процес прискорюється

Різниця у тривалості життя чоловіків і жінок перевищує десять років (у 2000–2009 роках — 11), що не можна пояснити нічим іншим, як поширенням украй нездорового способу життя серед чоловіків. У результаті з кожної сотні 20-річних юнаків до 60 років в Україні не доживають 29, тоді як у сусідній Польщі — 18, а у Швеції або Швейцарії — сім. На відміну від тенденцій народжуваності, розвиток смертності в Україні суперечить європейським і загалом світовим процесам, що є відображенням негараздів розвитку і відсутності комплексної цілеспрямованої політики формування здорової нації.

https://sobor.com.ua/news/strashna-demografiya
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  greenozon написав:що не можна пояснити нічим іншим, як поширенням украй нездорового способу життя серед чоловіків

Решение есть: запретим посещать парки, запретим тренажерки, будет десятью полицейскими ловить одного пловца в Днепре.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:29

  greenozon написав:Україна вимирає
причому процес прискорюється

Різниця у тривалості життя чоловіків і жінок перевищує десять років (у 2000–2009 роках — 11), що не можна пояснити нічим іншим, як поширенням украй нездорового способу життя серед чоловіків. У результаті з кожної сотні 20-річних юнаків до 60 років в Україні не доживають 29, тоді як у сусідній Польщі — 18, а у Швеції або Швейцарії — сім. На відміну від тенденцій народжуваності, розвиток смертності в Україні суперечить європейським і загалом світовим процесам, що є відображенням негараздів розвитку і відсутності комплексної цілеспрямованої політики формування здорової нації.

https://sobor.com.ua/news/strashna-demografiya


А скільки юнаків загинуло на Донбасі та процес триває :evil: Польщі та іншим не снилося..
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может.


На основі чого такі голосні припущення?
В німців середній вік померлих від ковіду 83 роки.
Найвища летальність - серед людей похилого віку
Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки.
Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років. А серед людей у віці від 0 до 49 років - лише 0,9 відсотка. Найнижчий відсоток померлих від ковіду - у віковій групі від 10 до 19 років - 0,01 відсотка.
https://www.dw.com/uk/popry-lokdaun-let ... a-56305405

Звичайно нагнітання істерії і "зміна способу життя" (юр. термін визначення моральних збитків) може урвати як тривалості так і якості життя багатьом - і молодим і не дуже.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:18

Libo
:D Зв'язку чисельності будь-якої національності та вакцинацією у конкретній країні звісно не існує. Оскільки тоді важко було б пояснити високу частку вакцинованованих у ОАЕ, Бахрейні, Туреччині, Чілі...
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25

  budivelnik написав:
  Hotab написав:незрозуміло кого ви тут звинувачуєте?
Я хіба звинувачую?
Я надаю цифрові ряди , які показують неефективність сьогоднішніх алгоритмів...
На мій погляд це допоможе прийти до інших алгоритмів дій..
Адже
Якщо є вхідні данні
40 млн населення, рік імунітет - то треба щоб в день хворіло/вакцинувалось більше 100 000...
Вакцин на такі темпи не має і не буде в найближчі пару років
Значить треба дати перехворіти тим хто безсимптомно СЬОГОДНІ переносить цю хворобу, а не чекати 10 років в локдауні...щоб збільшити смерті,бо не всі перехворіли....
Уточнение: 30-32 млн.,никак не 40.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:47

30 марта было проведено 139 224 тестирования на коронавирус, что на 43,6% больше по сравнению с 29 марта (см. в скобках).
Количество выявленных случаев - 11 226 (10648)
умерших от заболевания - 407 (286).
Увеличение кол-ва тестов на 43% дало прирост выявленных всего в 5%.
Кто может объяснить сей феномен? Почему так мало выявили?
С умершими вопросов нет - больницы перегружены, медики не успевают разгребать.
Lady_N
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ЛОБ

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