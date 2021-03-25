budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.
Ну он точно не бубонная чума)) Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.
budivelnik написав:що вірус є відносно небезпечними і не приведе до тотальної смертності.
Ну он точно не бубонная чума)) Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может. При отпускании ситуации "как есть". Вспоминаем вот те слабые потрёпанные окончания ниточек. Которые он обрывает. Ну или , проще говоря, отправляет умирать в более раннем возрасте,чем человек мог бы.
Давайте не фантазувати... Поки що є тільки один цифровий ряд...і той мій , який показує мінус 1 рік....
budivelnik написав:А давайте порівняємо загальний вік померлих в Україні від загальних причин і від ковіду Загальні причини візьмемо за 4 роки 2016-2019 , бо в мене вже є ці таблички і я їх приводив Україна померло від ковіду(2021)__________померло від усіх причин(2016-2019) В групі 0-20_________ - 0%___________________0,84% В групі 20-30________ - 0,23% ________________0,99% В групі 30-40________ - 1,7%_________________3,13% В групі 40-50__________ - 4%_________________5,50% В групі 50-60_________ - 11%_________________10,51% В групі 60-70_________ - 28% ________________18,51% В групі 70+___________ - 54%_________________60,5% Середній вік смерті_69,90___________71,05 років А тепер проведіть наступну операцію, враховуючи що від ковіда в 2020 році померло всього 3% від кількості померлих і вирахуйте середню величину життя в Україні з ковідом (69,9*3%+71,05*100%)103%=71,0165 При тому що в 2016-2019 роках були наступні результати рік _____Середнійі вік померлих 2016____________70,98 2017____________71,08 2018____________70,97 2019____________71,15
То як? Є підстави для паніки/локдаунів і так далі? Чи все таки ковід істериків зловили в емоційну пастку і тепер ганяють брудними ганчірками по інформаційному полі.
Опоненти з ним емоційно не погоджуються...але й своїх цифрових доказів не привели.. Тому поки що мінус 1 це різниця між тими хто захворів і від ковіду помер і тими хто не захворів, або хворів і не помер.... А так як померло за рік 0,05%...то мінус 1 рік в 0,05%-вплине на середній вік непомітно
І по волосинках Молодь не помирає..але не факт що народжується в необхідних кількостях... Тому 20 000 померлих в 2020 * -1 рік=-20 000 людино років 20 000 людино років/70 років середня тривалість=286 ненароджених....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 31 бер, 2021 08:35, всього редагувалось 1 раз.
Різниця у тривалості життя чоловіків і жінок перевищує десять років (у 2000–2009 роках — 11), що не можна пояснити нічим іншим, як поширенням украй нездорового способу життя серед чоловіків. У результаті з кожної сотні 20-річних юнаків до 60 років в Україні не доживають 29, тоді як у сусідній Польщі — 18, а у Швеції або Швейцарії — сім. На відміну від тенденцій народжуваності, розвиток смертності в Україні суперечить європейським і загалом світовим процесам, що є відображенням негараздів розвитку і відсутності комплексної цілеспрямованої політики формування здорової нації.
greenozon написав:Україна вимирає причому процес прискорюється
Різниця у тривалості життя чоловіків і жінок перевищує десять років (у 2000–2009 роках — 11), що не можна пояснити нічим іншим, як поширенням украй нездорового способу життя серед чоловіків. У результаті з кожної сотні 20-річних юнаків до 60 років в Україні не доживають 29, тоді як у сусідній Польщі — 18, а у Швеції або Швейцарії — сім. На відміну від тенденцій народжуваності, розвиток смертності в Україні суперечить європейським і загалом світовим процесам, що є відображенням негараздів розвитку і відсутності комплексної цілеспрямованої політики формування здорової нації.
Hotab написав:Но сократить среднюю продолжительность жизни у буржуев на 10, а у нас на 5 лет - вполне может.
На основі чого такі голосні припущення? В німців середній вік померлих від ковіду 83 роки.
Найвища летальність - серед людей похилого віку Найвища летальність від ковіду спостерігається серед літніх людей, у яких ослаблений імунітет, які мають хронічні і вікові захворювання. 87 відсотків людей, які померли від коронавірусної хвороби, були у віці 70 років і старше. А середній вік померлих - 83 роки. Згідно з даними порталу Statista, які базуються на цифрах від RKI, у середині січня 2021 року 89 відсотків смертей від коронавірусної хвороби було зафіксовано у віковій групі від 69 років. Найвищий показник летальності з початку пандемії COVID-19 склав 46,8 відсотка у віковій групі від 80 до 89 років. А серед людей у віці від 0 до 49 років - лише 0,9 відсотка. Найнижчий відсоток померлих від ковіду - у віковій групі від 10 до 19 років - 0,01 відсотка. https://www.dw.com/uk/popry-lokdaun-let ... a-56305405
Звичайно нагнітання істерії і "зміна способу життя" (юр. термін визначення моральних збитків) може урвати як тривалості так і якості життя багатьом - і молодим і не дуже.
Libo Зв'язку чисельності будь-якої національності та вакцинацією у конкретній країні звісно не існує. Оскільки тоді важко було б пояснити високу частку вакцинованованих у ОАЕ, Бахрейні, Туреччині, Чілі...
Hotab написав:незрозуміло кого ви тут звинувачуєте?
Я хіба звинувачую? Я надаю цифрові ряди , які показують неефективність сьогоднішніх алгоритмів... На мій погляд це допоможе прийти до інших алгоритмів дій.. Адже Якщо є вхідні данні 40 млн населення, рік імунітет - то треба щоб в день хворіло/вакцинувалось більше 100 000... Вакцин на такі темпи не має і не буде в найближчі пару років Значить треба дати перехворіти тим хто безсимптомно СЬОГОДНІ переносить цю хворобу, а не чекати 10 років в локдауні...щоб збільшити смерті,бо не всі перехворіли....
30 марта было проведено 139 224 тестирования на коронавирус, что на 43,6% больше по сравнению с 29 марта (см. в скобках). Количество выявленных случаев - 11 226 (10648) умерших от заболевания - 407 (286). Увеличение кол-ва тестов на 43% дало прирост выявленных всего в 5%. Кто может объяснить сей феномен? Почему так мало выявили? С умершими вопросов нет - больницы перегружены, медики не успевают разгребать.