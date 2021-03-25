Lady_N написав:30 марта было проведено 139 224 тестирования на коронавирус, что на 43,6% больше по сравнению с 29 марта (см. в скобках).
Количество выявленных случаев - 11 226 (10648)
умерших от заболевания - 407 (286).
Увеличение кол-ва тестов на 43% дало прирост выявленных всего в 5%.
Кто может объяснить сей феномен? Почему так мало выявили?
С умершими вопросов нет - больницы перегружены, медики не успевают разгребать.
Основной прирост исследований ПЦР дали частные клиники, а не государственные. К тому же теперь обязали поголовно делать ПЦР по прилету из "зеленых" зон.
Так что рост кол-ва ПЦР к попыткам государства взять под контроль эпидемию никакого отношения не имеет.
ПЦР по прилету-отлету вообще жуткая фикция. Народ массированно промывает носоглотку перед сдачей теста, наотъебись