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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3035303630373038

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:27

  Lady_N написав:30 марта было проведено 139 224 тестирования на коронавирус, что на 43,6% больше по сравнению с 29 марта (см. в скобках).
Количество выявленных случаев - 11 226 (10648)
умерших от заболевания - 407 (286).
Увеличение кол-ва тестов на 43% дало прирост выявленных всего в 5%.
Кто может объяснить сей феномен? Почему так мало выявили?
С умершими вопросов нет - больницы перегружены, медики не успевают разгребать.

Основной прирост исследований ПЦР дали частные клиники, а не государственные. К тому же теперь обязали поголовно делать ПЦР по прилету из "зеленых" зон.
Так что рост кол-ва ПЦР к попыткам государства взять под контроль эпидемию никакого отношения не имеет.
ПЦР по прилету-отлету вообще жуткая фикция. Народ массированно промывает носоглотку перед сдачей теста, наотъебись
antey1969
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