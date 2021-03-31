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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 304630473048304930503051>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 149
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
71
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:29

  budivelnik написав:
  Hotab написав:В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази.
Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...
Отже є за 2020
560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік
20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років
Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000
Розрахунок простий як двері
(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552
Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....
Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92(2015) до 71,15(2019)

Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки. так не рахують, твою ж мать!!
Хочете зрозуміти свою тупість??
Давайте умова задачі.
Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:35

  Hotab написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази.
Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться...
Отже є за 2020
560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік
20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років
Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000
Розрахунок простий як двері
(560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552
Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує.....
Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92(2015) до 71,15(2019)

Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки. так не рахують, твою ж мать!!
Хочете зрозуміти свою тупість??
Давайте умова задачі.
Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять.
Хто тупить - так це Ви
Придумали якесь село де на 1000 жителів в один рік одні померли в 70 а другі в 100
Я взяв країну з 580 000 смертей за рік і середнє порахував для цих 580 000....
1 Середній вік і кількість смертей від загальних причин я взяв з Держкомстатівських таблиць за останні 30 років
2 Середній вік від ковіду в першому кварталі 2021 році взяв від заступника МОЗ Ляшка
3 Математичну операцію з трьох дій - взяв на підставі правил визначення середнього значення яке ніхто не піддавав сумнівам останніх тисячу років( за виключенням вашої дурної заявки)
4 Єдине що зєднав це
а - середній вік померлих від ковіду взяв за 2021 рік
б - кількість померлих від ковіду взяв за 2020 рік.

Тобто в мене відсутня будь яка невизначеність яку ви там описуєте і припускаєте в своїх фантазіях. Якраз цей розрахунок - верх точності і коректності....

ПС
Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..
Тому ваша шістка бита моїм вальтом....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тому ваша шістка бита моїм вальтом....

Тобто логіку не хочеться вмикати? Ваша справа. Помирати дурним вам, не мені.
Продовжуйте думати, що якщо в 2021 році в Україні раптово помруть всі старці (старші ніж 71 рік) то середня тривалість життя збільшиться.
Боже!!! Та досить вам уже!!!
В бан. Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:53

  Lady_N написав:
  kluychkooleg написав:
  Lady_N написав:Я не совсем поняла, а сейчас - критические дни это какие?

Женщина спрашивает "критические дни это какие?".


  justit написав:
Lady написав:Я не совсем поняла, а сейчас - критические дни это какие?


Смешной вопрос из уст Lady :D


Я и не сомневалась, что найдутся слабоумные, которые выдернут эту фразу из контекста. Оба - прививочники. Совпадение :roll:


Так ты мало того, что антипрививочница, так еще и базарное хамло. В ответ на шутку - прямое оскорбление. Получается, что слабоумная - как раз ты.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:55

  Hotab написав:Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос.
Черговий фантазер не витримав логіки....
Рівень обробки статистики в моїх опонентів прямує до плінтуса..
Замість того щоб в розрахунках використати офіційні статистичні данні..вони приводять власні фантазії типу
Було 1000 , з яких раніше помирало в 70..а тепер сталось чудо і стали помирати в 100...
Якщо прийняти це припущення за істине - то тоді виникає питання
А яке таке чудо сталось ,що ті хто помирав вчора в 70..сьогодні різко стали помирати в 100...

При цьому перевірити свою правоту просто піднявши статистику за останні роки - вони не можуть..
Чи то розуму зрозуміти не вистарчає
Чи релігія ковідістерика заважає....
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:57

  Igneus написав:Свободные люди поступают так, как им не запрещено ЗАКОНОМ, а рабы поступают так, как им предписано властью, даже если это не разрешено ей ЗАКОНОМ.


Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:04

  kluychkooleg написав:И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя)
По дипломам/паспортам - це злочин..
А от по масці - залежить від кількох факторів..
Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски?
Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...

Тому не сприймайте все в лоб і по принципу
Хто не з нами - той проти нас...
Спробуйте врахувати і чужі побажання....
ПС
Суть в тому, що є закон фізики,який працює і в психології
Дія рівна протидії...
Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас..
А якби Ви запропонували описане мною вище з значком?
Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:06

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду
можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое?

Не только в коррупционной.
Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "делания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов.
А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 31 бер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:07

  budivelnik написав:ПС
Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись..
Тому ваша шістка бита моїм вальтом....


Кибернетик? :roll:
Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время. 8)
Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций.
Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память. :lol:
Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги. :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:13

  Libo написав:Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.
Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї..
Я ще до твого народження вирахував ймовірність виграшу в будь якій з існуючих на той час лотарей..і на підставі отриманих данних відмовився приймати участь в подібних аферах..
А ти можеш,особливо коли в тебе запасне очко відкриється..буде потім легше розраховуватись з кредиторами...а потім дивишся і тобі сподобається,а за хлопчиків зараз платять більше...
budivelnik
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