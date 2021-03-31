Hotab написав:В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази.
Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться... Отже є за 2020 560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік 20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000 Розрахунок простий як двері (560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552 Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує..... Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92(2015) до 71,15(2019)
Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки. так не рахують, твою ж мать!! Хочете зрозуміти свою тупість?? Давайте умова задачі. Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять.
Hotab написав:В питанні, про яке ми говоримо, навіть якщо 1 людина (будь-якого віку!!!) помре передчасно (від ковід,чи її заріжуть на дискотеці, чи вб'ють на Донбасі) ,середня тривалість життя у всій країні знизиться (від тої цифри, яка була б без цього випадку). Це ази.
Беремо Україну і на підставі доступних нам данних визначаємо на скільки зменшиться... Отже є за 2020 560 000 померлих з середнім віком смерті в________ 71 рік 20 000 померлих від ковіду з середнім віком смерті 70 років Який став середній вік смерті для 560 000 + 20 000=580 000 Розрахунок простий як двері (560 000*71 + 20 000 * 70)/580 000 = 70,96552 Як бачимо формально Хотаб ніби й правий...але якось його правота не переконує..... Особливо якщо згадати що в 2015-2019 середній вік смерті і без ковіду колихався від 70,92(2015) до 71,15(2019)
Будівельнику, та перестаньте вже так тормозити??? Ну хватить вам зі знаннями математики за 4 класи школи проводити ці обрахунки. так не рахують, твою ж мать!! Хочете зрозуміти свою тупість?? Давайте умова задачі. Зазвичай у країні (місті, селі, вулиці..тощо) за рік помирає 500 чоловік . З середнім віком 70 років. Але в цьому році померло крім них ще 500 осіб по 100 років. Загалом померла 1000 осіб. Згідно вашого алгоритму розрахунку, середня тривалість життя в цьому році виросла до 85 років. Ви розуміє свою дурість?? Ви розумієте, чому мені, переможцю математичних та фізичних олімпіад вже не цікаво вас читати??? "Горшочек, не вари"(с) плять.
Хто тупить - так це Ви Придумали якесь село де на 1000 жителів в один рік одні померли в 70 а другі в 100 Я взяв країну з 580 000 смертей за рік і середнє порахував для цих 580 000.... 1 Середній вік і кількість смертей від загальних причин я взяв з Держкомстатівських таблиць за останні 30 років 2 Середній вік від ковіду в першому кварталі 2021 році взяв від заступника МОЗ Ляшка 3 Математичну операцію з трьох дій - взяв на підставі правил визначення середнього значення яке ніхто не піддавав сумнівам останніх тисячу років( за виключенням вашої дурної заявки) 4 Єдине що зєднав це а - середній вік померлих від ковіду взяв за 2021 рік б - кількість померлих від ковіду взяв за 2020 рік.
Тобто в мене відсутня будь яка невизначеність яку ви там описуєте і припускаєте в своїх фантазіях. Якраз цей розрахунок - верх точності і коректності....
ПС Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись.. Тому ваша шістка бита моїм вальтом....
Тобто логіку не хочеться вмикати? Ваша справа. Помирати дурним вам, не мені. Продовжуйте думати, що якщо в 2021 році в Україні раптово помруть всі старці (старші ніж 71 рік) то середня тривалість життя збільшиться. Боже!!! Та досить вам уже!!! В бан. Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос.
Hotab написав:Якщо ви не вмієте признавати власну дурість і брикаєтесь - досвідос.
Черговий фантазер не витримав логіки.... Рівень обробки статистики в моїх опонентів прямує до плінтуса.. Замість того щоб в розрахунках використати офіційні статистичні данні..вони приводять власні фантазії типу Було 1000 , з яких раніше помирало в 70..а тепер сталось чудо і стали помирати в 100... Якщо прийняти це припущення за істине - то тоді виникає питання А яке таке чудо сталось ,що ті хто помирав вчора в 70..сьогодні різко стали помирати в 100...
При цьому перевірити свою правоту просто піднявши статистику за останні роки - вони не можуть.. Чи то розуму зрозуміти не вистарчає Чи релігія ковідістерика заважає....
Igneus написав:Свободные люди поступают так, как им не запрещено ЗАКОНОМ, а рабы поступают так, как им предписано властью, даже если это не разрешено ей ЗАКОНОМ.
Ну то есть купить диплом или ковидный паспорт законом не запрещено и каждый свободный человек должен так делать? И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя)
kluychkooleg написав:И свободный человек может не носить маску в супермаркете или аптеке потому, что он свободный человек? (на самом деле потому, что ему плевать на всех, кроме себя)
По дипломам/паспортам - це злочин.. А от по масці - залежить від кількох факторів.. Якщо я перехворів(або вакцинований) і фізично не можу бути розповсюджувачем хвороби..Чи можу я як вільна людина отримати право не носіння маски? Якщо це потрібно і є якась постанова(наприклад перехворівшим чи вакцинованим )для інтендифікації - носити на видному місці значок який підтвердить мої безпечність для оточуючих...
Тому не сприймайте все в лоб і по принципу Хто не з нами - той проти нас... Спробуйте врахувати і чужі побажання.... ПС Суть в тому, що є закон фізики,який працює і в психології Дія рівна протидії... Якщо Ви когось хочете нагнути...то чого дивуєтесь що і ті кого Ви хотіли нагнути - пробують нагнути Вас.. А якби Ви запропонували описане мною вище з значком? Як думаєте - кількість бажаючих вакцинуватись збільшиться чи зменшиться?
budivelnik написав:Ті хто досягнув більшого - можуть не цікавитись моїми думками, я ж цікавитись їх думками буду
можно например с чивокуней и азировым консультироваться. Или у судьи Зварыча с козаком Гаврылюком иногда спросить совета. В коррупционной модели экономики рассказать кто достигает больше, чем другое?
Не только в коррупционной. Умение делать деньги не гарантирует правильность суждений в других вопросах. Тем более на среднем уровне "делания денег". На верхнем уровне хотя бы появляется возможность пользоваться услугами и консультациями крупных специалистов. А тут только суперсамомнение. Куда там Эйнштейну до будивельника.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 31 бер, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:ПС Я крім участі в математичних олімпіадах школа(переможець постійно) район/місто - далеко не останній) ще 27 років використовував свої математичні знання/алгоритми для заробітку грошей..і в кінцевому результаті можу дечим похизуватись.. Тому ваша шістка бита моїм вальтом....
Кибернетик? Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время. Я вкладываю в американскую лотерею. По сотке в неделю. 100 комбинаций. Выигрыш бывает под миллиард баксов. Бабки пополам. Всем местным борзописцам банкет на белом пароходе от подольского причала и по мерсу на память. Я знаю, вы это можете, если напряжете свои мозги.
Libo написав:Расчитывай мне модели из 6-7 цифр на каждую неделю, которым благоприятствует и покровительствуют космос и время.
Масон - вивчи для початку теорію ймовірності..а вже потім грай в лотареї.. Я ще до твого народження вирахував ймовірність виграшу в будь якій з існуючих на той час лотарей..і на підставі отриманих данних відмовився приймати участь в подібних аферах.. А ти можеш,особливо коли в тебе запасне очко відкриється..буде потім легше розраховуватись з кредиторами...а потім дивишся і тобі сподобається,а за хлопчиків зараз платять більше...